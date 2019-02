Wall Street zakončila mírně v záporu (27.2.2019)

Americké akciové trhy se v průběhu včerejšího obchodního dne pohybovaly střídavě mezi kladnými a zápornými hodnotami a hledaly tak směr. Konkrétně S&P 500 odepsal 0,08 % a to i přes to, že se během dne dostal až na hranici 2800 bodů. Dařilo se akciím Mattelu, které přidaly 2,8 %. Akci GE přidaly dalších 2,5 % díky oznámené transakci o prodeji biofarmaceutické divize do rukou společnosti Danaher. Akcie Macy’s pak posílily o 1,5 % po zveřejněném restrukturalizačním plánu s cílem ročně ušetřit 100 mil. USD . Naopak negativně se obchodování vyvinulo pro Caterpillar . Jeho akcie odepsaly 2,4 %. V oslabování pokračuje Kraft Heinz, který po pátečním téměř 30% propadu včera odepsal 3,2 %. Index Dow Jones oslabil o 0,13 %, S&P 500 o 0,08 % a Nasdaq o 0,07 %.