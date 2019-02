Mallorca, Ibiza: Půjčovny od 2020 jen elektromobily

Pokud si chcete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké že budou soužití s elektromobily, není třeba si ho kupovat. Postačí se už od příštího roku vydat na dovolenou na Mallorcu nebo Ibizu, tedy na Baleárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. Co tam turisté zažijí, jestliže si pronajmou vůz v auto půjčovně? Elektro dovolenou.

Jak to? Místní parlament se totiž odhodlal k velmi zásadnímu kroku, stanovil postupné kroky k tomu, aby se ostrovy staly „čistými“, takže z nich postupně do roku 2050 mají zmizet vozidla spalující dokonce i benzin. Ty, které si pochutnávají na benzínu bude možné přihlásit k provozu jen do roku 2035, na naftě jen do roku 2025, s možností provozu 15 let a následného vyřazení z provozu.

Ještě hůře dopadly půjčovny aut, které podle zákona schváleného baleárským parlamentem 12. února, už od roku 2020 nesmějí postupně vůbec nabízet k pronájmu vozy se spalovacími motory. Dodejme, že celkem je na ostrovech registrováno asi 820 000 vozidel.

Necháme se překvapit, jak tedy bude taková elektro dovolená vypadat…