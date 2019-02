Nízké platy a velká zodpovědnost: Třídní učitele nechce nikdo dělat

Základní a střední školy po celé republice bojují s nedostatkem třídních učitelů. Jen málo pedagogů je totiž ochotno tuto funkci vykonávat. Na rozdíl od učitelů bez vlastní třídy mají jen o pár set korun měsíčně navíc.

Třídní učitelé mají mnohem více práce a daleko větší zodpovědnost. Musí například vést třídnické hodiny, komunikovat s rodiči, evidovat zameškané hodiny nebo organizovat výlety. Povinností třídního je ale mnohem víc.

"Rozhodně to není to, co té práci odpovídá, no. Ta práce je mnohem náročnější, než nějakých těch pět, šest stovek, co za to může ten ředitel dát," popsal učitel Miroslav Kucián.

"Myslím, že by to mohlo být zvýšené. Té práce okolo je dost. Staráme se okolo pětadvaceti dětí v průměru a po skončení vyučování ještě tak dvě až tři hodiny práce okolo třídnických věcí," vysvětluje učitelka Jana Kafuňková. Třídní Hana Veselá si také umí představit daleko vyšší příplatek než ten, který momentálně pobírá.

Sehnat tak třídního, hlavně pro starší žáky, je pro ředitele škol pořádný oříšek. "Stačí, aby ten učitel za druhý stupeň prožil pár nepříjemných situací a už se mu do toho moc nechce," popisuje ředitel základní školy Martin Fous.

Ještě před pár lety býval třídnický příplatek pro kantory motivační. Za posledních deset let se s ním ale nehnulo. Momentálně se pohybuje mezi 500 až 1300 korunami měsíčně.

"Příplatek pro třídního učitele je dán vládním nařízením. Tento příplatek je obecného charakteru, vztahuje se tím pádem na všechny zaměstnance ve veřejném sektoru, kteří na něj získají nárok," vysvětluje předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků škol František Dobšík.

Plošné navýšení by však znamenalo navýšení příplatků třeba i ve zdravotnictví nebo sociální péči. Prosadit částku kolem dvou tisíc se však snažila už bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. "Bohužel ten zákon šel pod stůl, už se tím nikdo nezabývá," dodává František Dobšík.