Libra po ohlásení novej série hlasovaní atakuje kľúčovú rezistenciu. FED zopakoval holubičí tón.

Dnešnému obchodovaniu na devízových trhoch dominuje dianie okolo BrExitu. S blížiacim sa deadlinom hádže Mayová rozhodnutie na parlament, v ktorom sa o dva týždne uskutoční séria hlasovaní:

12. Marec – hlasovanie o Mayovej pláne B (ktorý je takmer totožný s už odmietnutým plánom A)

13. Marec – pokiaľ plán B neprejde (čo je najpravdepodobnejší scenár), bude sa hlasovať o tom, či má byť BrExit tvrdý

14. Marec – pokiaľ plán B neprejde a parlament sa postaví proti tvrdému BrExitu, tak sa bude hlasovať o predĺžení deadlinu na dohodu (ktorý je aktuálne 31.3.). Mayová hovorí, že toto predĺženie by malo byť len na krátke obdobie.

Najpravdepodobnejším scenárom vyzerá byť predĺženie dohody, čo poslalo nahor libru. Tej okrem toho pomohol aj guvernér Bank of England Carney, podľa ktorého je aktuálne na tom britská ekonomika dobre, a aj správy z tábora Labouristov, že uvažujú o podpore nového referenda o BrExite. To by mohlo získať v parlamente podporu, keďže proti BrExitu sú aj liberálni demokrati, Škóti a časť vládnucich konzervatívcov. GBPUSD poskočil k úrovni 1,32 a dostal sa do zóny rezistencie medzi 1,32 a 1,33. Pokiaľ by sa mu ju podarilo prekonať, tak sa jej z technického pohľadu otvorí priestor pre ďalší rast, naopak v prípade neúspešného ataku hrozí odrazenie sa smerom nadol. Všetko bude záležať od toho, ako sa bude vyvíjať debata o BrExite a následné hlasovania.

GBPUSD (D1)

Ďalšou dôležitou udalosťou je polročná správa šéfa FEDu Powella v americkom Kongrese. V jeho prejave odznelo, že:

Ekonomika ostáva silná, v posledných mesiacoch sa však zvýšili riziká.

Inflačné tlaky sú slabšie, čo znamená, že je vhodný čas na zastavenie zvyšovania úrokových sadzieb, kým nebude jasný rozsah aktuálneho spomalenia

FED plánuje ukončiť kvantitatívne uťahovanie. Bude analyzovať, že ako a kedy by to mal urobiť.

Powell v zásade nič nové nepovedal, len potvrdil holubičí tón, ktorý centrálna banka razí od začiatku roka. Akciám to pomohlo vyhrabať sa z miernych strát a v čase písania tohto textu sa hlavné indexy v Európe a USA obchodujú okolo nuly. Priestor pre ich rast sa však vyčerpáva, keďže obchodná dohoda medzi USA a Čínou je už takmer započítaná v cenách aktív a pri nie práve najlichotivejších dátach a relatívne vysokých oceneniach akcií v pomere k ziskom sa dôvody pre rast už budú hľadať ťažšie. To bude platiť až kým sa ekonomické dáta nezlepšia.

Dnešný vývoj hlavných indexov

Čo sa týka dnešných dát, tak v kalendári boli dôležitejšie čísla z USA, a tie dopadli poväčšine dobre:

Index spotrebiteľskej dôvery z dielne Conference Board vyskočil zo 121,7b. na 131,2b. a vrátil sa tak do teritória extrémneho optimizmu. Výrazne poskočil aj subindex očakávaní, ktorý sa v minulom mesiaci prepadol.

Richmondský index výrobnej dôvery vyskočil z -2b. na 16b. a vrátil sa tak do úrovne silnej expanzie

Dáta z trhu s bývaním dopadli zmiešane – začaté stavby domov sa prudko prepadli, avšak nové stavebné povolenia vzrástli. Viac o tom píšeme v samostatnom poste TU

Pokiaľ sa táto séria pozitívnych dáta natiahne, tak sa otvorí pre akcie priestor pre výraznejší rast.