Trhy podceňují hrozby, kterým čelí dolar

Investiční banka Natixis připomíná, že dolar v letech 2002–2008 významně oslabil, zatímco nyní se nic takového nečeká. Natixis ovšem tvrdí, že současná situace vyznívá pro dolar hůře než ve zmíněném období a to hned z několika důvodů.



Za prvé, americká vláda uplatňuje expanzivní fiskální politiku, a to v době, kdy v ekonomice panuje plná zaměstnanost. To podle Natixisu znamená, že vnější deficity se dostanou na vyšší úroveň než v letech 2002–2008. První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj obchodní bilance a druhý čisté vnější zadlužení Spojených států:





Za druhé, podle Natixisu skončilo v USA období zvedání sazeb a výnosy bezrizikových obligací se drží nízko. To samé sice platí o Evropě , ale banka se domnívá, že současný stav opět nahrává přílivu kapitálu do rozvíjejících se ekonomik.Za třetí, dolaru nebude nahrávat ani vývoj devizových rezerv tak, jako tomu bylo v letech 2002–2008. Nyní již nedochází k jejich prudkému růstu, a to ani v případě Číny ani u zemí OPEC a Ruska, „proto bude stále těžší financovat americké vnější deficity.“Za čtvrté, „některé země bojkotují dolar“. Natixis se domnívá, že možná můžeme pozorovat první známky úpadku dominantní pozice dolaru ve světovém hospodářství. Má to naznačovat chování zemí, jako je Rusko, Japonsko a Čína, které omezují své investice do amerických vládních obligací. Celkově pak podle banky vyznívá současná situace z hlediska dalšího kurzu dolaru mnohem hůř než v letech 2002–2008, kdy jeho kurz prudce oslaboval.Zdroj: Natixis