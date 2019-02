Holub (ČNB): V případě tvrdého brexitu by CZ ekonomika zpomalila pod 2%

V základním scénáři však ČNB předpokládá letošní růst na úrovni 2,9 %. Odchod Británie z EU bez smlouvy by tak českou ekonomiku stál zhruba 0,7 až 1,4 procentního bodu. Nejvíce by utrpěl vývoz , z důvodu výrazného propadu evropské poptávky po tuzemských produktech. Zároveň by se zde vyskytlo několik proinflačních rizik, především slábnoucí koruna . Dále také uvalená cla by navyšovala cenovou hladinu. Prohlášení Holuba částečně podporuje i vyjádření ministerstva financí, které odhaduje, že v případě tvrdého brexitu by česká ekonomika zpomalila až o 0,8 procentního bodu. To by rovněž znamenalo propad pod dvě procenta oproti základnímu scénáři, ve kterém MF předpokládá růst na úrovni 2,5 %.