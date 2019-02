Drahé mobilní datové tarify: Politici se předbíhají v řešení situace a boji proti operátorům.

Politici se rozhodli bojovat proti operátorům a drahým mobilním datům. Dopoledne představili svůj plán, jak zlepšit postavení zákazníků, Piráti, odpoledne patrně přijde se svým návrhem hnutí ANO.

Piráti chtějí, aby se například snížily pokuty za vypovězení smlouvy. Současný stav je takový, že pokud se zákazník rozhodne pro změnu mobilního operátora, tak musí zaplatit dvacet procent z ceny, která mu ještě zbývá do data, kdy mu smlouva končí.

Podle České pirátské strany se takové pokuty mohou vyšplhat do řádu tisíců korun. Piráti také chtějí, aby se na mobilní trh dostal co nejdříve čtvrtý operátor.

Podle informací televize Nova předloží premiér Andrej Babiš novelu zákona o elektronických komunikacích a to už zítra na jednání vlády. Cílem je zjednodušení a zlevnění přechodu od jednoho operátora k druhému.

To prý otevře cestu k většímu konkurenčnímu boji a tedy i snížení cen mobilních dat. Novela také počítá se zkrácením doby přenesení telefonního čísla ze současných 10 na dobu dvou dnů a změnit by zákazník mohl operátora, aniž by musel kontaktovat toho stávajícího.

Premiér Andrej Babiš hovoří o chystanému návrhu změny zákona o elektronických komunikacích, který by měl poskytnout spotřebitelům lepší podmínky u operátorů.