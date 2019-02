Trump podle bývalé šéfky Fedu nerozumí hospodářské politice a nechápe poslání Fedu

Bývalá šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová se domnívá, že současný americký prezident Donald Trump nerozumí hospodářské politice a nechápe poslání Fedu. Yellenová to podle listu The Wall Street Journal řekla v rozhovoru pro rozhlasový pořad Marketplace.



Fed a jeho nynější šéf Jerome Powell se v loňském roce stali kvůli zvyšování úrokových sazeb terčem ostré kritiky ze strany prezidenta Trumpa, který je zastáncem nízkých úroků. Podle Yellenové by tato kritika mohla Fed poškodit a zkomplikovat mu činnost.





Na otázku, zda se domnívá, že Trump rozumí hospodářské politice, odpověděla Yellenová v rozhovoru záporně. "Pochybuji, že by byl vůbec schopen říct, že cíli Fedu jsou maximální zaměstnanost a cenová stabilita," uvedla rovněž.Yellenová se v roce 2014 stala první ženou v čele Fedu, do funkce ji nominoval Trumpův předchůdce Barack Obama. Funkční období Yellenové vypršelo loni v únoru. Trump ji v čele Fedu nahradil Powellem, ačkoli si podle řady pozorovatelů zasloužila ještě jedno období ve funkci, píše The Wall Street Journal.Trump počínání Yellenové v čele Fedu během své předvolební kampaně kritizoval, nyní však není spokojen ani s Powellem. V médiích se v uplynulých měsících dokonce objevily spekulace o tom, že zvažuje Powellovo odvolání.