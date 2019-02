Brexit: Šéf Labouristů Corbyn by podporřil druhé referendum. Není ale jasné o čem by mělo být ...

Jeremy Corbyn, šéf Labour Party, řekl, že podpoří druhé referendum. Není jasné, o čem by mělo být druhé referendum: o dohodě nebo o vystoupení UK z EU? Mnoho zastánců Brexitu z konzervativního tábora nechce další referendum, takže by tento krok mohl být motivací pro přijetí aktuální dohody. Mezitím Theresa May uvažuje o odkladu Brexitu, ale zatím jen krátkodobém, cca dva měsíce, což by pravděpodobně nic nevyřešilo.



David Navrátil

