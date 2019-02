Rozbřesk: Nálada v české ekonomice neklesá

Zatímco německá ekonomika balancuje na hranici recese a tamní podnikatelé se dívají do dalších měsíců s obavami, v ČR je situace stále překvapivě o poznání jiná. Tuzemské hospodářství v závěru loňského roku zrychlilo (už v pátek se dozvíme, proč vlastně) a o strachu z blízké budoucnosti nemůže být vlastně ani řeč. Alespoň tak vyznívá i včera zveřejněný průzkum důvěry mezi podnikateli a spotřebiteli. Celková důvěra v ekonomiku sice není v rámci aktuálního cyklu na maximu, avšak daleko od něj také není.



V podnikatelském sektoru se důvěra v únoru dokonce mírně zvýšila, a to díky optimismu průmyslových firem, které na jedné straně vnímají o něco slabší současnou poptávku, avšak zároveň nepředpokládají další omezování výroby a zaměstnanosti v nejbližších měsících, jak už několikrát naznačil vývoj indexu nákupních manažerů. V delším horizontu pak zřejmě věří, že se aktuální rizika a nejistoty zmírní a celková ekonomická situace se opět zlepší. V doposud velmi optimisticky naladěném stavebnictví se nálada v posledním měsíci mírně zhoršila, a to nejenom v důsledku horšího hodnocení současné poptávky, ale i té budoucí. Firmy předpokládají zpomalení růstu výstavby, nicméně ne takové, aby musely automaticky uvažovat o propouštění. Není to asi náhoda, že firmy krotí svůj dosavadní optimismus ve světle diskusí o škrtech veřejných výdajů, které se mohou dotknout právě investiční aktivity. Méně optimističtí jsou i obchodníci, kteří počítají se zpomalením dosavadního růstu poptávky. A obezřetněji hledí do budoucna také spotřebitelé, pravděpodobně ovlivnění negativními zprávami přicházejícími ze zahraničí.



Celkově výsledky nálad v ekonomice vyznívají s ohledem na dění za našimi západními hranicemi stále ještě mírně pozitivně. Už v pátek budou k dispozici nejenom podrobnější výsledky české ekonomiky za poslední čtvrtletí loňského roku, ale i nový PMI, který ukáže, jak na tom asi byl tuzemský průmysl v únoru. Naznačí zřejmě další zpomalení růstu, nicméně nepůjde zřejmě o žádné drama, které by bylo srovnatelné s podzimem roku 2008. Ostatně ani aktuálně zveřejněná důvěra v ekonomice nic takového prozatím neindikuje. Koruna se během včerejška držela v blízkosti úrovně 25,65 EUR/CZK a byla tak poblíž úrovně předpokládané prognózou centrální banky. Koruně v posledních dnech pomáhají jestřábí hlasy z ČNB , které připouštějí další zvyšování úrokových sazeb , a to dokonce i v případě tvrdého brexitu . Na druhou stranu je vidět, že si centrální bankéři chtějí počkat na nová čísla z tuzemska i ze zahraničí, a tak výsledek jejich březnového hlasování může být až do poslední chvíle docela nejasný. Prozatím koruně svědčí to, že se o vyšších sazbách nepřestalo mluvit, byť hlavní scénář prognózy jim až tak nakloněný nebyl.Zatímco volatilita na eurodolaru zůstává mizivá, tak alespoň britská libra vykázala včera jistý pohyb. Britská měna totiž zpevnila poté, co se začala včera reálněji rýsovat možnost odkladu brexitu o pár měsíců.Dnešní den by nicméně měl patřit Fedu, neboť jeho šéf napochoduje do amerického Senátu, aby zde pronesl pravidelnou půlroční zprávu o stavu ekonomiky . Ta by se po stabilizaci akciových trhů nemusela nést v tak holubičím hávu, což by dolaru mohlo pomoci.Jeden tweet Donalda Trumpa včera stačil, aby cena ropy propadla zpět pod 65 USD /barel a přišla tak o těžce vydobyté zisky posledních dní. Americký prezident totiž po několika měsících opět pokáral OPEC za příliš vysoké ceny ropy , které si dle něj zranitelná světová ekonomika nyní nemůže dovolit.



Těžko nicméně čekat, že by kartel bezprostředně reagoval na přání Donalda Trumpa, zvlášť v situaci, kdy především Saúdskou Arábii stojí rebalancování trhu nemalé úsilí. Na druhou stranu, americká administrativa přece jen má v rukou jedno eso, a tím jsou sankce vůči Íránu. Ty totiž může i dále nechat rozvolněné (tj. v dubnu prodloužit platnost výjimek na import íránské ropy), čímž by tlak na další růst cen tlumila.