Bude polský zlotý králem regionu?

Česká koruna, polský zlotý, maďarský forint. To je hlavní měnová trojice regionu střední a východní Evropy, která mívá tendence vyvíjet se souběžně, zejména pokud na trzích diktuje trend dobrá/špatná nálada určující poptávku po rizikovějších aktivech. Jedna z výše zmiňovaných měn by však mohla těm ostatním „utéct“. Konkrétně se jedná o polský zlotý, v jehož případě se začínají kupit sázky na kurzové posílení.

Mezi poslední „sázkaře“ patří Deutsche Bank a Commerzbank. V prvním případě se analytický tým soustředí na dvojici polského zlotého a české koruny, ve druhém pak na zlotý s maďarským forintem. Obě banky se shodují na tom, že právě polská měna je v rámci regionu podhodnocená a zůstává taková nadále i po relativně slušné vlně posledních polských dat, od nad očekávání trhu akcelerující inflace přes zrychlující průmysl i maloobchodní tržby.

Významnou roli hraje i fakt, že polské hospodářství, zejména ve srovnání s českým, je mnohem odolnější vůči zpomalování německé a evropské ekonomiky vůbec. Deutsche Bank vedle toho rovněž argumentuje nadhodnoceností českých aktiv ve srovnání s těmi polskými, díky čemuž zlotý - obzvláště z dlouhodobějšího hlediska - nabízí zajímavější valuace.

Commerzbank zase pracuje s úrokovým diferenciálem mezi Maďarskem a Polskem, kde v prvním případě setrvávají reálné sazby hluboko v záporu (zejména díky akcelerující jádrové inflaci), zatímco ve druhém naopak postupně rostou. „I pokud se maďarská centrální banka vydá na cestu utahování měnové politiky, nebude to pravděpodobně stačit na zastavení trendu rozšiřujícího se úrokového diferenciálu mezi Maďarskem a Polskem,“ napsal pro agenturu Bloombeg Tatha Ghose, analytik Commerzbank.

Spíše než k sazbám se maďarská centrální banka dle Ghose uchýlí k manipulaci s nástroji kvantitativního uvolňování. Výsledek toho by ale neměl přispět ke snížení sledovaného diferenciálu. „Proto sázíme na to, že zlotý, a stejně tak i euro, vůči forintu v příštích kvartálech posílí,“ uzavřel analytik.

Z hlediska posledních několika dní vidíme, že měny regionu střední a východní Evropy vykazují pohyb do strany. Koruna získala se včerejším ránem mírnou podporu díky nad očekávání lepším datům (šlo především o index cen výrobců), zisky si však v průběhu dne neudržela. Nikterak výrazněji nepomohl ani komentář člena bankovní rady ČNB Vojtěcha Bendy o možnostech dalšího navyšování sazeb.

Kalendář domácích dat je dnes prázdný, dočkáme se ale vystoupení člena bankovní rady ČNB Tomáše Holuba na konferenci k dopadům brexitu na českou ekonomiku (10:00). Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,63 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,60 až 25,69 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,47 až 22,70 USDCZK.*

Dolar zaznamenal v pondělí jak vůči euru, tak i v dolarovém vyjádření mírné ztráty. Za těmi stála především informace o posunutí celního ultimáta z americké strany až za původní hraniční termín 1. března. Pozitivní zpráva o probíhajících jednáních pak rovněž podpořila většinu rozvojových měn ve dvojici se zelenými bankovkami.

Vyvíjet se začíná i situace kolem brexitu. Britská premiérka Mayová rozhodla, že se hlasování parlamentu o dohodě s EU posune, a to nejpozději do 12. března. Vedle toho světlo světa spatřila spekulace o možnosti posunutí data brexitu, a to dle listu The Telegraph až o dva měsíce. S podobným dohadem vystoupila i televize BBC, která poukázala na skupinu konzervativců plánující dodatek o tom, že pokud by nebyla dohoda s EU přijata do 12. března, brexit by byl odložen do 23. května.

A tím spekulace nekončí. Podle deníku The Sun dnes Mayová před kabinetem navrhne formální vyloučení brexitu k 29. březnu, což by otevřelo cestu k samotnému posunutí odchodu z EU, pokud by nedošlo k přijetí rozvodové dohody. Vedle toho se do hry vložili labouristé, kteří ohlásili případnou podporu druhého referenda v případě, že by parlament odmítl jejich nově připravený alternativní plán odchodu.

Libra na tyto informace reaguje pozitivně. Výhled posunutí brexitu, či dokonce možnost jeho neuskutečnění, došlo-li by na další referendum (sázky na setrvání jsou dle trhu padesát na padesát), britské měně dodává optimismus. Ostatně, jakýkoliv jiný výsledek mimo tvrdého brexitu (tj. přijetí dohody, vyloučení odchodu bez dohody a následné posunutí rozvodového data) by na britské trhy měl vnést relativně pozitivní náladu.

Co se týče dnešního dění, nejvíce dat přijde ze Spojených států, a to například v podobě spotřebitelské důvěry a stavebních povolení. Hlavní událostí ale bude vystoupení guvernéra Fedu Powella před americkým Kongresem. Během této události můžeme očekávat zvýšenou volatilitu jak u dolarového indexu, tak i eurodolaru. Na druhou stranu, vzhledem k vyznění lednového zasedání měnového výboru a následného zápisu z něj už může být Powellův komentář jen těžko ještě více holubičí. Dolar by se tak mohl dočkat alespoň mírné podpory, např. pokud by Powell zdůraznil, že další zvyšování sazeb není zcela mimo hru.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1357 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,40 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1303 do 1,1411 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.