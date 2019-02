Akciové trhy pod tlakem vojenských ataků v Pakistánu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Šéf Avastu nečeká výrazný dopad do hospodaření firmy v případě tvrdého brexitu.

Premiér Andrej Babiš vyzývá k aktivní a bezchybné podpoře vstupu čtvrtého operátora.

Evropské akcie zahájí úterní seanci poklesem.

Ve Spojených státech bude zveřejněna celá řada statistik z trhu nemovitostí a spotřebitelská důvěra. Ta bude publikována i v Německu a Francii. Největší pozornost si ale vyslouží projev šéfa Fedu Jeroma Powella k měnové politice.

Hospodářské výsledky dnes reportují americké společnosti Home Depot, Macy’s nebo EOG Resources, v Evropě své údaje představí britská banka Standard Chartered, německý BASF nebo švýcarský Swiss Life Holding.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 z počátku včerejší seance přidával až tři čtvrtě procenta, nicméně v její pozdější fázi začal zisky pomalu umazávat a nakonec uzavřel s růstem pouze o 0,1 %. Dařilo se především těžařům a zpracovatelům komodit (+0,7 %), které následovaly s půlprocentním ziskem informační technologie. Naopak největším propadlíkem se stali realitní developeři, jejichž akcie přišly o 0,8 %.

Obchodování v Asii ovlivnily zprávy ohledně vojenských zásahů indických stíhaček v Pakistánu. Investoři tak spíše stahovali svoje peníze z akciových trhů, což se projevilo na poklesu cen akcií. Ztráty se pohybovaly do jednoho procenta. Regionální index MSCI Asia Pacific klesá o zhruba 0,4 %.

Nejsledovanější událostí bude projev šéfa americké centrální banky Jeroma Powella. Důležité bude jeho hodnocení současné ekonomické situace poté, co v lednu centrální banka zaujala opatrnější a trpělivější přístup k dalšímu nastavování měnové politiky. To si trhy vyložily jako konec cyklu zvyšování úrokových sazeb, o čemž jsme přesvědčeni i my. Akciové trhy tak budou soustředit pozornost především na náznaky přicházejícího hospodářského zpomalení, respektive jak rychle může útlum ekonomiky dle Fedu přijít. Vysoké riziko takového scénáře by bylo pro akcie negativní zprávou.

Avast

Šéf Avastu Vince Steckler uvedl, že nečeká výraznější dopad do aktivit společnosti v případě tvrdého brexitu vzhledem k tomu, že firma působí globálně a Velká Británie tvoří relativně malou část jejího podnikání.

V roce 2017 tzv. underlying tržby (tyto tržby získáme, když běžné tržby Avastu navýšíme o časové rozlišení tržeb získaných akvizicemi a přeceněných na reálnou hodnotu) ve Velké Británii představovaly pouze 8 %. Největším trhem je americký, kde firma utržila téměř polovinu celkových tržeb.

O2 Czech Republic

Premiér Andrej Babiš by se rád 12. března sešel se zástupci telekomunikačních společností, se kterými by chtěl diskutovat možnosti rychlejší změny operátora, zrušení služeb bez jakýchkoliv sankcí a podmínky chystané aukce volných frekvencí. Dle něj musí stát aktivně a bezchybně podpořit aukci ve prospěch čtvrtého operátora.

Aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by se měla uskutečnit v průběhu druhé poloviny letošního roku. Část nabízeného spektra bude s největší pravděpodobností vyhrazena právě novému operátorovi. Komentáře z poslední doby tak naznačují, že více a více roste podpora vstupu nové telekomunikačí společnosti.