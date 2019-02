Úterní obchodní seance 26. 2. 2019

Úterý 26. 2. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,23 %), S&P500 (+0,12 %) a NASDAQ (+0,36 %).

Evropa: DAX (+0,42 %), FTSE 100 (+0,07 %), CAC40 (+0,31 %).

Čína: Hang Seng (-0,71 %), Shanghai Comp. (-0,67 %), CSI 300 (-1,20 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,37 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Gfk Index spotřebitelské nálady (březen)

USA: (14:30) – Nově zahájené stavby domů, stavební povolenky (prosinec)

USA: (15:00) – S&P/Case-Shiller index cen domů (prosinec)

FED: (15:45) – Jerome Powell (Senate Banking Committee, Washington DC)

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra, Richmondský FED index

USA: (16:00) – Prodeje nových domů

----------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,260 M

----------------------------------------------------------

První obchodní seance nového týdne proběhla v klidu a bez větší volatility. Akcie si své pozice podržely, a zatímco S&P500 se pohybuje u hranice 2 800 bodů, německý index DAX letos poprvé překonal hranici 11 500 bodů. Už dnes se ale jednoho zajímavého fundamentu dočkáme, protože nás odpoledne čeká projev šéfa Fedu na půdě amerického senátu. Komentář Jerome Powella bude důležitý hlavně pro dolar, když může výrazně promluvit do tržního konsenzu ohledně dalšího vývoje amerických sazeb. Ten je momentálně docela negativní, jelikož podle úrokových futures trh počítá s přibližně 20% pravděpodobností jejich snížení ještě v průběhu letošního roku. Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem dnes přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang. Kim následně vozem odjel do Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Britská premiérka Theresa May dnes navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu, pokud britský parlament v nadcházejících dvou týdnech dohodu neschválí.

Úterní obchodní seance bude ve znamení dat z amerického trhu s bydlením. Zveřejněna bude také spotřebitelská důvěra, Richmondský FED index a večerní report institutu API týdenní změny zásob ropy v USA.