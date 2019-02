Britská libra zpevnila

Zatímco volatilita na eurodolaru zůstává mizivá, tak alespoň britská libra vykázala včera jistý pohyb. Britská měna totiž zpevnila poté, co se začala včera reálněji rýsovat možnost odkladu brexitu o pár měsíců.Dnešní den by nicméně měl patřit Fedu, neboť jeho šéf napochoduje do amerického Senátu, aby zde pronesl pravidelnou půlroční zprávu o stavu ekonomiky . Ta by se po stabilizaci akciových trhů nemusela nést v tak holubičím hávu, což by dolaru mohlo pomoci.