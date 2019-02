Navrhne Mayová vyloučení brexitu bez dohody? Labouristé: Referendum, pokud ne náš plán

Britská premiérka Theresa Mayová dnes podle deníku The Sun navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu, pokud britský parlament v nadcházejících dvou týdnech dohodu neschválí. Britští labouristé včera překvapivě oznámili, že jsou připraveni podpořit snahy o uspořádání druhého referenda o brexitu, pokud parlament odmítne jejich alternativní plán týkající se odchodu země z Evropské unie. Obrat v politice hlavní opoziční strany může podle komentátorů sehrát významnou roli v dalším brexitovém vývoji. Tento návrh by totiž mohl znamenat konec nadějím Theresy Mayové, že se jí v rozdělené Dolní sněmovně podaří do 12. března prosadit její dohodu o podmínkách odchodu z EU dojednanou s Bruselem.

Mayová dosud prohlašovala, že Británie z EU 29. března odejde, a to i bez dohody. Podle informací The Sun je ale změna v premiérčině postoji motivována snahou uklidnit nespokojence ve své vládě, kteří volají po odkladu brexitu. Na druhou stranu, jak deník poznamenal, vyloučení brexitu bez dohody rozhněvá zastánce důrazné odluky od unie.



V neděli premiérka oznámila, že odloží hlasování o dohodě plánované na 27. února a že návrh dohody poslancům předloží nejpozději do 12. března, tedy pouhých 17 dní před očekávaným odchodem země z EU.



Parlament již jednou dohodu odmítl. Kontroverzní částí je takzvaná irská pojistka, která má zabránit klasickým hraničním kontrolám mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová se nyní snaží s EU dojednat změny, Brusel ale text dohody měnit nehodlá.

Spojené království má blok opustit už 29. března a Mayová čelí stále většímu tlaku na odklad rozluky v případě, že britský parlament rozvodovou dohodu neschválí. Dolní sněmovna už dokument jednou odmítla. Odklad brexitu za "rozumné řešení" označil i předseda Evropské rady Donald Tusk. Naproti tomu Evropská komise předpokládá, že Británie odejde z EU podle plánu 29. března, řekla novinářům v Bruselu mluvčí komise po schůzce předsedy EK Jeana-Claudea Junckera s Mayovou v Egyptě.



Tisk sice spekuluje o možném odkladu, který veřejně podpořili i někteří konzervativní politici, ale sama Mayová dnes zopakovala, že takový scénář by podle ní současnou patovou situaci nevyřešil. Dodala, že věří, že Spojené království opustí Unii s dohodou do 29. března. Premiérka přitom stále usiluje o změny v brexitové dohodě, které by usnadnily její schválení v britském parlamentu. Unie se ale k otevření jednání o textu dohody staví odmítavě.



Britská vláda chce případnou pozměněnou dohodu v Dolní sněmovně znovu předložit do 12. března. Šance na její schválení ale zkomplikovali právě labouristé svou podporou druhého referenda. Strana oznámila, že podpoří snahy o takové hlasování, pokud parlament odmítne její alternativní návrh týkající se odchodu země z EU. Jeho součástí je mimo jiné požadavek, aby Británie po brexitu zůstala natrvalo členem celní unie s EU.



"Labouristé tento týden přijdou se svým alternativním plánem a předloží ho k hlasování v Dolní sněmovně," uvedl mluvčí strany pro brexit Keir Starmer. "Pokud parlament náš plán odmítne, pak labouristé dodrží svůj slib z výročního sjezdu strany a podpoří (nové) lidové hlasování," dodal.



Reuters soudí, že labouristé by tak mohli získat ty poslance, kteří by dohodu Mayové nakonec podpořili ve snaze vyhnout se neřízenému brexitu, ale kteří dávají přednost uspořádání druhého referenda. To by se ale mohlo patrně konat nejdříve v červnu a vynutilo by si tedy odklad brexitu.



Dolní sněmovna má o dalších krocích jednat a hlasovat ve středu. Očekává se, že poslanci přijdou s návrhy, které by mohly otevřít cestu k odkladu brexitu nebo právě k dalšímu plebiscitu. Podle BBC se například několik umírněných konzervativních poslanců chystá navrhnout dvouměsíční odklad brexitu, pokud brexitová dohoda nebude schválena do 13. března.



Mayová v úterý předstoupí před britský parlament a učiní prohlášení o vývoji jednání s EU. Podle britského tisku slíbí Dolní sněmovně, že pokud poslanci do 12. března neschválí její rozvodovou dohodu, budou mít možnost hlasovat o případném odkladu brexitu.