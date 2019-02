Tisícovka mostů je v havarijním stavu.

V Česku je v havarijním a velmi špatném stavu asi tisícovka mostů. Na jejich opravu by bylo potřeba zhruba 50 miliard korun. Naprostý extrém je například v Pardubicích. Přemostění Chrudimky je bez zábradlí, plné děr a místy se chodí po pražcích.

Desítky lidí na mostě denně riskují životy, značky se zákazem vstupu prý kradou zloději. Most vypadá jako z cestopisného dokumentu o zapomenutých koutech Asie. Pořád jde ale o stavbu v českém krajském městě.

Trámy na mostě jsou úplně prohnilé. Pod lidmi se nachází pětimetrová hloubka. V místě je tak stále nakročeno k obrovskému neštěstí.

Most patří ministerstvu obrany, to však tvrdí, že na jeho havarijní stav lidi upozorňuje. "Bylo tam varovné značení, bohužel to někdo ukradl. V nejbližší době tam to značení nainstalujeme znovu," popisuje mluvčí ministerstva Jan Pejšek.