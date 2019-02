Silničáři mají sklady plné kočičích hlav. Snižují ceny, abyste je koupili

Silničáři na mnoha místech republiky musejí řešit neobvyklý problém. V areálech se jim hromadí dlažební kostky, o které nemá nikdo zájem. Někde už dokonce kvůli tomu snižují jejich výkupní cenu. Kostky si nyní můžete pořídit i vy, a to za výhodnou cenu 1800 korun za tunu. Podle architektů se navíc tento materiál opět vrací do módy.

Areály silničářů jsou plné nepotřebných dlažebních kostek. Takzvané kočičí hlavy nikdo nechce. Dříve přitom vozovky nebyly z ničeho jiného. Teď už ale vládne asfalt a beton.

Aby se silničáři alespoň části nahromaděných nepotřebných kostek zbavili, snižují jejich cenu. Třeba na Vysočině místo původních více než dvou tisíc korun, teď dají lidé za tunu dlažebních kostek 1800 a obce a církve dokonce jen 1200 korun.

"Vzhledem k tomu, že se zvyšují zásoby tohoto materiálu, tak rada kraje nám povolila snížit cenu za tento materiál," sdělil Jan Míka, ředitel KSÚS Vysočina.

Problém je, že většina lidí o možnosti takto levně nakoupit materiál neví. Krajská správa a údržba silnic doporučuje, aby si lidé v případě zájmu pro kostky přijeli sami osobně a domluvili se na předání a na odvozu přímo na místě. Elektronické objednání v tomto případě nefunguje.

KSÚS Vysočina má na svých stránkách i další nepotřebný majetek, který prodává za zvýhodněnou cenu. Ke všemu uvádí rok pořízení, stav, cenu, i kontakt, kam se můžete v případě zájmu obrátit.

Důvod, proč se najednou hromadí tuny nespotřebovaných kostek, je jednoduchý. Pokládka asfaltové nebo betonové vozovky je totiž pro firmy rychlejší a levnější, na rozdíl od kostek. "Pracnost těchto povrchů je velice náročná a zhotovitelské firmy nemají dostatek řemeslníků na pokládání těchto povrchů," vysvětluje Míka. Jenže kvalitou a hlavně dobou životnosti nové technologie podle odborníků pokulhávají.

"Beton se vám za 20 let rozpadne, kámen tady bude stovky let," upozorňuje architekt David Beke. Dlažební kostky se používají už jen v historických centrech měst, kde to nařizují památkáři. "V Jihlavě se dlažební kostky používají už pouze v městské památkové zóně na její obnovu," uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

"Kostky jsou pořád moderní a kámen je trvanlivý," doplňuje Beke a uvádí, že tento materiál používá i u vil za několik desítek milionů. Podle architektů je tak jen otázkou času kdy se vrátí se prvorepubliková móda a lidé si na vjezdy před své domy místo zámkové dlažby začnou znovu dávat kočičí hlavy.