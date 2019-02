Povinné ručení: Jednotné sazby odškodnění v EU

Ti starší si ještě vzpomenou, jak byli motoristé z východní Evropy překvapeni, když na hranicích směrem na Západ chtěli kontrolující policisté a celníci kromě jiného vidět zelenou kartu. Jinými slovy, chtěli se ujistit, že automobil z Čech, přijíždějící na jejich silnice, je pojištěný, řidič má povinné ručení. Dnes míří evropská legislativa k tomu, aby byly zavedeny v rámci EU jednotné tarify odškodnění obětí dopravních nehod.

Není důvod k překvapení. První příčinou proč danou oblast řešit je fakt, že počty smrtelných a těžkých nehod v Evropě neklesají. Naopak. Před rokem zemřelo v EU na silnicích 25 300 osob a zhruba 135 000 jich bylo zraněno těžce. Ani v ČR se situace nelepší. Meziročně stoupl počet mrtvých ve stejném období o 63 a těžkých zranění o 874. Jinak řečeno – obětí dopravních nehod neubývá, ale naopak přibývá.

Je tedy přirozené, že je na místě zajistit co nejspravedlivější odškodnění, tedy výplatu pojistného z povinného ručení třeba pro Němce, který se stal obětí havárie v Čechách a z pojistky českého auta nedostane odškodnění adekvátní tomu v SRN. Proč má být poškozen? To je jen jeden ze sporných příkladů.

Co je smyslem chystaných nových unijních pravidel? Za prvé znovu zdůraznit povinnost povinného ručení pro všechna vozidla. Odradit výší pokut ty, kteří by chtěli za povinné ručení „ušetřit“. Odhady hovoří o tom, že se jedná o 2 až 3 % všech vozidel, která na evropských silnicích jezdí bez povinného ručení. Přičemž například v Rumunsku je to až 25 %. Jaké následky to může mít pro poškozené, není třeba zdůrazňovat. Proto nová unijní pravidla předpokládají, že v takovýchto případech přejde povinnost odškodnění na stát, který tak musí učinit nejpozději do půl roku.

Za třetí chce unijní novinka srovnat podmínky odškodnění dopravních nehod v rámci celé Evropské unie. Jaké se navrhují výše odškodnění? V případě újmy na zdraví pro každého poškozeného (bez ohledu na jejich počet) minimálně 1 220 000 eur (30 milionů korun).

Další nápravou současného stavu by bylo převádění bonusů mezi jednotlivými státy při stěhování motoristy ze země do země.

Dále, nová pravidla by obecně nepožadovala povinné ručení pro elektrokola, segwaye nebo elektrické koloběžky. Bude ovšem na každém státu, zda pojištění nebude požadovat.