BBC: Mayová čelí stále většímu tlaku na odklad brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová čelí stále většímu tlaku na odklad odchodu Británie z EU, pokud se nepodaří dosáhnout dohody o něm, napsal dnes server BBC. Podle něj se několik umírněných konzervativních poslanců chystá ve středu v parlamentu předložit návrh, aby byl brexit odložen o dva měsíce, pokud nebude schválena dohoda o odchodu z EU do 13. března.



Podle serveru BBC se skupina konzervativních poslanců, vedená Andrewem Percym a Simonem Hartem, chystá navrhnout dodatek, v němž chce požadovat odklad brexitu do 23. května, pokud nebude schválena dohoda do 13. března. Už minulý týden naznačili tři ministři britské vlády, že by odklad mohli podpořit, aby zabránili odchodu Británie z EU 29. března bez dohody.



Podle BBC by návrh dodatku měl být alternativou návrhu labouristické poslankyně Yvette Coperové a konzervativce Olivera Letwina, který by umožnil poslancům umožnil převzít kontrolu celého brexitového procesu a v případě absence dohody rovněž do 13. března by předpokládal delší odklad brexitu.



Návrh konzervativců Percyho a Harta by kromě jasně stanoveného časového rámce předpokládal, že kontrola nad celým procesem zůstane vládě. Jeho navrhovatelé předpokládají, že by mohl získat podporu poslanců, kteří by radikálnější návrh Cooperové a Letwina podpořili jen v krajním případě.



V neděli britská premiérka novinářům řekla, že odloží hlasování o nové podobě brexitové dohody. Zatímco původně jí měla předložit parlamentu ve středu 27. února, v neděli uvedla, že tak učiní do 12. března, tedy pouhých 17 dní před očekávaným odhcodem země z EU. Podle ní je ale brexit s dohodou 29. března stále možný a její vláda na takovém scénáři pracuje.



Oznámení o odkladu vyvolalo nejen kritiku labouristické opozice, ale i představitelů průmyslu a obchodu, kterým vadí nejistota kolem odchodu země z EU.



Mayová o odkladu mluvila cestou do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde se má dnes na okraj summitu EU a Ligy arabských států setkat mimo jiné s kancléřkou Angelou Merkelou.



Mayová odklad brexitu zatím odmítá. V neděli ale napsal web The Telegraph, že Mayová ve svých plánech dalšího postupu zvažuje až dvouměsíční odklad brexitu. Také BBC dnes s odvoláním na zdroje z vlády uvedl, že Mayová nakonec na odklad možná přistoupí.



V Egyptě by se měla Mayová dnes setkat i s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, uvedl na twitteru jeho mluvčí. Další rozhovory o dohodě s EU by měl dnes vést v Bruselu i britský ministr pro brexit Steve Barclay.



The Telegraph: Mayová zvažuje dvouměsíční odklad brexitu



Britská premiérka Theresa Mayová ve svých plánech dalšího postupu zvažuje až dvouměsíční odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie. Napsal to dnes na svém webu britský list The Telegraph.

Vládní činitelé podle deníku připravili sérii alternativních řešení ve snaze předejít rezignacím ministrů, kteří jsou v nadcházejícím týdnu rozhodnuti podpořit návrh části poslanců odmítnout odchod Británie z EU bez uzavření dohody.



Ministerská předsedkyně dnes už řekla, že parlament nebude příští týden hlasovat o brexitové dohodě, má se tak ale stát do 12. března, tedy pouhých 17 dní před stanoveným termínem brexitu.



The Telegraph bez uvedení zdroje napsal, že vyrozuměl, že mezi plány připravenými činiteli Downing Street je oficiální žádost podaná Bruselu o odklad brexitu, pokud nebude do 12. března dosaženo dohody.