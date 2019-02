Fidelity: Kam míří technologické akcie?

V loňském roce zaznamenaly technologické akcie slušné výnosy. Počátek roku 2019 se však nese ve znamení mírného poklesu, což investory znepokojuje. Ptají se, jestli tohle je konec obchodů s technologiemi. Polovodiče se však již staly neoddělitelnou součástí našeho života a je zřejmé, že z něho nezmizí. A investoři s tím musí žít, ať se jim to líbí, nebo ne, říká správce portfolií Bill McQuaker ze společnosti Fidelity.

Všechno to začalo s iracionální přebujelostí

Již více než 25 let se investoři potýkají se vzestupy a pády technologického sektoru. Rok 2018 nebyl výjimkou. Boom internetu a jeho následný rozvoj koncem devadesátých let a počátkem jednadvacátého století je nejlépe charakterizován populárním výrazem „iracionální přebujelost", jehož autorem je bývalý šéf FEDu Alan Greenspan. Tento prudký rozvoj je také nejjasnější ukázkou volatilního „vztahu“, který měli investoři k technologickým akciím. Ty nyní zažily po slušných výnosech v roce 2018 mírný pokles, což rozhodně znepokojilo investory. Stále je to však daleko od výprodejů z roku 2000.

Příběh technologických akcií je však mnohem složitější, než aby mohl být popsán jen extrémním oceněním z roku 2000, které zaznamenaly všechny tituly s ".com" v názvu, nebo dnešními vizemi Zuckerberga a Bezose. Podstatou příběhu je samotná technologie polovodičů, jejíž vývoj a jeho směr je pro technologický sektor přinejmenším stejně důležitý jako Instagram pro marketing.

Polovodiče jako stavební kameny pro růst v 21. století

Význam polovodičů je snadné přehlédnout, protože pozorujeme jen konečný výsledek jejich použití, ne polovodič jako samotný fyzický objekt. Jsou to však klíčové součásti elektronických zařízení, které tvoří neoddělitelnou součást našeho každodenního života. Jednoduše řečeno, pokrok v oblasti polovodičových technologií je zodpovědný za to, že každý z nás má v kapse superpočítač.

Tento rychlý pokrok v technologii předpovídal už zakladatel Intelu Gordon Moore, který v šedesátých letech minulého století předpokládal, že množství komponentů na integrovaných obvodech se každé dva roky zdvojnásobí. Jednalo se o naplněné proroctví a výdaje na výzkum a vývoj se tak v tomto odvětví staly obecně předvídatelnější. Schopnost křemíkového věku neustále exponenciálně růst klesá. Novou hranicí by mohlo být strojové učení, ale jeho potenciál se ještě musí potvrdit.

Výrobci polovodičů poskytli investorům nestálou jízdu:



Source: Refinitive, Fidelity International, January 2019.



Polovodiče jsou často označovány jako stavební kameny růstu v 21. století, podobně jako ocel v průmyslové výrobě koncem 19. a 20. století. Stejně tak jako ocel ale neměla pouze komerční využití a umožnila industrializaci válčení, je i zde znepokojující stránka polovodičů.

Druhá strana polovodičového příběhu

Zatímco novinové titulky o obchodních válkách mezi USA a Čínou se často soustředí na tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa, hnijící sójové boby a iPhony, neměli bychom zapomínat, že nejnovější technologie polovodičů budou pravděpodobně podporovat revoluci ve vojenských záležitostech charakterizovaných robotikou a internetem věcí.

Zpráva Rady poradců prezidenta pro vědu a technologii nabádá, aby si USA udržovaly vedoucí postavení v oblasti polovodičů jak z ekonomických, tak z národně-bezpečnostních důvodů. Cílem je čelit čínským plánům na rozšíření kapacit, motivovaných hospodářskými a národně bezpečnostními cíli. Současné čínské polovodičové technologie nejsou nejmodernější, ale zvýšení jejich produktivní kapacity je klíčem k ambicióznímu plánu Číny do roku 2025, kterému Spojené státy musí čelit. To všechno hovoří o skutečné povaze obchodního sporu: není to jen Trump a republikáni, není to jen obchodní schodek a rozhodně tento spor tak snadno nezmizí.

V tomto okamžiku se investoři ptají, zda se jedná o konec technologického obchodování. Vzhledem k tomu, že máme ještě v paměti investory vyděšené internetovou bublinou a silný vzestup technologických akcií v USA od poloviny roku 2017, je rozumné klást si tuto otázku, a to zejména s ohledem na velkou váhu technologických akcií v hlavních indexech. Je ale zřejmé, že technologie nemizí a investoři s tím musí pracovat, ať se jim to líbí, nebo ne.



Cenová návratnost, 12 měsíců k: 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 S&P 500 11.4% -0.7% 9.5% 19.4% -6.2% Philadelphia Semiconductor Index 28.4% -3.4% 36.6% 38.2% -7.8%

Zdroj: Bill McQuaker, Portfolio Manager, Multi Asset, Fidelity International