Kanada může v legalizaci marihuany otevřít dveře dalším zemím

Investice zaměřené na marihuanu zaznamenaly od října silný pokles. Některé ETF fondy spadly až o 50 procent. Tento volatilní sektor je proto atraktivní zejména pro dlouhodobé investory.

Odvětví zpracování a spotřebování marihuany je stále velmi nové. Dosud je ale zastřené sociálním stigmatem. Je však pravděpodobné, že nyní stojíme na zlomovém bodě, kdy Kanada, jako první

z nejrozvinutějších zemí (G7), legalizovala marihuanu pro medicínské a dokonce i rekreační využití

u dospělých.

Legalizace marihuany jako téma pro americké volby 2020?

Tento krok může vyvolat řetězovou reakci i v ostatních rozvinutých zemích. Téma je totiž aktuální

v politické debatě mnoha států. Kanada vede peloton. Téma se však může dostat i do předvolební kampaně v USA ve volbách v roce 2020. Existuje totiž množství průzkumů veřejného mínění, které říkají, že voliči chtějí toto téma prosadit do agendy, ať už jde o republikány nebo demokraty. Dnes povoluje rekreační užívání marihuany devět států USA. Až 34 států povoluje její použití

k lékařským účelům. Sporná je nyní v USA legislativní regulace na federální úrovni.

Co to bude znamenat z pohledu investorů? Pokud se bude vývoj ubírat tímto směrem, investice

do odvětví mohou v horizontu tří až pěti let přinést zhodnocení o 300 až 500 procent. Jde tedy

o dlouhodobou investici. Trh je však velmi volatilní. Například nedávno jsme byli svědky pádu několika ETF fondů zaměřených na marihuanu. Některé od října poklesly až o 50 procent. Otázka je, jak se na obchodech podílejí investoři a spekulanti. Od ledna odvětví opět roste. Sektor jako takový si proto z dlouhodobého hlediska určitě zaslouží pozornost.



O autorovi:

Kay Van-Petersen začal v Saxo Bank pracovat v roce 2014 jako globální makroekonomický stratég v Singapuru. Zaměřuje se na tvorbu strategií a analýz všech tříd aktiv na základě vývoje monetární a fiskální politiky, globální geopolitické situace a dalších makroekonomických ukazatelů. Kromě toho se zaměřuje na nálady na trhu, technické ukazatele a energii trhu.

Kay Van-Petersen má více než deset let zkušeností na finančních trzích. Většinu této doby pracoval jako obchodník a analytik pro řadu strategií, jako je globální makroekonomika, dlouhé a krátké akciové pozice, fundamentální hodnoty, speciální situace a situace vyvolané přelomovými událostmi. Kromě svých zkušeností z investičního bankovnictví má široké znalosti nejrůznějších tříd aktiv, produktů a finančních oblastí.

Kay Van-Petersen zahájil svou kariéru v oddělení makroekonomie a výzkumu Danske Bank a poté pracoval jako makroanalytik v Jefferies Group, aby se dále věnoval proprietárním obchodům. Pracoval také jako ředitel proprietární divize BTG Pactual Asia, kde vybudoval platformu Asian Equities. Kay Van-Petersen má magisterský titul v oboru aplikovaná ekonomie a finance na kodaňské Obchodní škole.