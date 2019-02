Dluhy, obrovský problém dnešního globálního světa

Každý dnes dobře ví, že světové zadlužení stále roste a bohužel nějaká zásadní změna je v nedohlednu. Tištění dalších „papírků“ stále pokračuje, hledá se „zdravá“ míra inflace, úrokové sazby jsou stále poměrně nízké atd. I když jsme stále ještě v době, kdy se nám poměrně daří, toto období bohužel jednou skončí a opět započne období recese a případné krize. Bohužel se na to vůbec nemyslí a celý svět se vesele zadlužuje dále a přilévá do již tak obrovského oceánu dluhů. Když se zadlužuje i v cyklu růstu, jak to asi bude vypadat, když skutečně dorazí nějaká krize? To již známe a budou se do ekonomik pumpovat ještě větší objemy peněz, aby se zachránily. A opět jsme u toho ať je krize nebo není, dluhy rostou a nic se na tom nemění. Není to tak dávno, kdy MMF varoval, že i když se světu poměrně daří a ekonomiky rostou, riziko se skrývá v neustálém tištění dalších peněz, v zadlužování a v riziku obchodních válek. Bubliny se postupně, ale jistě nafukují. Celý dnešní svět se topí v dluzích. Na tomto globálním problému nesou vinu jednotlivé země světa, které jsou různou mírou zadlužené. Některé v menší míře, jiné zase až po uši. Nejhorší je na tom to, že hlavní podíl na světovém zadlužení mají velké globální velmoci a jak sami víme, v dnešním globálním světě stačí málo a problémy se přelívají do celého světa. Stačí málo a šíří se jako nezastavitelná lavina po celém světě. Již jsme toho byli svědky. Je jen otázkou času, kdy opět někde nějaká bublina splaskne a objeví se nová krize, jelikož dnes jsme již na vrcholu a dá se říci, že již jsme za průměrnou dobou obvyklého růstu. Pokud se nezmění myšlení a bude se neustále zadlužovat, povede to k velkým problémům.

Pojďme se podívat na pár informací ze zadlužení USA:

V následujících tabulkách je zobrazen vývoj podílu dluhu na HDP a výše dluhu v mld. USD v USA za jednotlivé roky. Vidíme, že v roce 1929, kdy vypukla hospodářská krize činil podíl dluhu na HDP pouze 16 % a celkový dluh činil cca 17 miliard USD. Velký nárůst je patrný v posledním roce druhé světové války a v následujícím roce, kdy se podíl dluhu vyšplhal na cca 114 a 119 %. Zadluženost činila 260 a 271 miliard USD. Následující roky pak přinesly postupné snižování zadlužení.

Podívejme se také na současnost a na tu horší stránku tohoto vývoje. Určitý zlom a cestu k nespoutanému zadlužování přinesl rok 1971, kdy skončil zlatý standard a USA se vydaly cestou nekonečného růstu zadlužení. V tomto roce činilo zadlužení cca 398 miliard USD , v roce 1976 již činil 620 miliard USD a rostl dále. Není to jen problém USA, ale bohužel celého globálního světa a globální dluh atakuje další a další rekordy. Oceán „papírků“ se stále rozšiřuje a „zaplavuje“ celý svět. Pokud se podíváme na druhou tabulku a např. na roky 2012 až do současnosti, vidíme bilionové nárůsty amerického dluhu a podíl k HDP se drží nad 100 %. V současné době se „oficiální“ zadlužení pohybuje nad 22 biliony USD . Nicméně realita může být úplně někde jinde.

Pro srovnání: V roce 1929 žilo v USA cca 120 mil. obyvatel. Dluh činil v daném roce cca 16 miliard USD. Při přepočtu na jednoho obyvatele, dlužil každý Američan cca 133 USD. Dnes po 90-ti letech čitá americká populace cca 327,6 milionů obyvatel. Dluh již přesahuje 22 bilionů USD. Při přepočtu na obyvatele činí současné zadlužení na jednoho obyvatele cca 67 155 USD. Tedy za 90. let došlo k nárůstu zadlužení na jednoho obyvatele cca 505 krát a dluh stoupl o neskutečných 1 375 krát a stále nezadržitelně narůstá.

USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960 a je velmi nepravděpodobné, že se tento trend nějak změní i za vlády Donalda Trumpa. Od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil zlatý standard, rostl dluh v průměru o 9 % ročně.

Za vlády Baracka Obamy došlo k jeho zdvojnásobení. Spojeným státům trvalo celých 232 let (od jich vzniku v roce 1776 do roku 2008), než dluh narostl z nuly na 10 bilionů dolarů. Poté, co se vlády ujal Obama, stačilo pouhých 8 let na to, aby se dluh vyšplhal na téměř 20 bilionů. Tento trend je alarmující. Ani nový prezident není jiný a již tak enormní zadlužení navyšuje. Je to zcela jasné - pro splnění svých předvolebních slibů potřebuje peníze. Není vůbec pravděpodobné, že by došlo k zastavení nebo dokonce ke snižování zadlužení. Pokud takovýto trend setrvá, mohl by být dluh do roku 2021 nejméně 28 bilionů dolarů, možná i mnohem více.

Podle nejnovějších zpráv dluh USA stále roste a deficit za fiskální rok 2018 dosáhl 779 miliard dolarů. Podle informací se jedná o pátý nejvyšší deficit v historii, nejvyšší byly ještě v letech 2009 – 2012. Vidíme tedy, že Trumpová administrativa nehodlá vůbec šetřit a vesele se zadlužuje. Odhaduje se, že v roce 2019 dosáhne deficit cca 830 miliard dolarů, pesimističtější odhady předpovídají až cca 990 miliard USD.

Pro představu daný deficit roku 2018 (779 miliard USD) by pokryl výdaje státního rozpočtu ČR na téměř 12 let. Nebo také za deficit 779 miliard USD při současných cenách zlata by mohly mít USA cca 587 038 432 uncí zlata, což je cca 18.258 tun. Roční světová produkce zlata je cca 3.000 – 3.500 tun. Tedy 18.258 tun by představovalo pokud bychom vzali v úvahu 3.000 tun/rok přes 6 ročních světových produkcí zlata za dnešní ceny.

Jen na splátku úroků z amerického dluhu jde cca 400 miliard dolarů, což představuje cca 10 % z rozpočtu USA. Za tuto sumu by USA nakoupily při dnešních cenách cca 9.375 tun zlata, v rezervách mají cca 8.133 tun tohoto kovu.

V následující tabulce je uvedeno několik prezidentů od 70. let 20. Století do současnosti. Vidíme, že v roce 1969 přebíral prezident Nixon dluh ve výši cca 2,1 bilionů dolarů a na konci jeho období došlo k nepatrnému poklesu. Naopak za 8 let vlády Baracka Obamy se zadlužení téměř zdvojnásobilo. Současný prezident přidal na dluhovou hromádku „zatím“ přes 2 biliony dolarů a to není ještě konec. Pro zajímavost, za vlády prvního demokratického prezidenta, který byl Andrew Jackson (vláda 1829-1837) činilo na konci jeho období zadlužení cca 6,3 milionů dolarů. Při přebírání úřadu prezidenta, přebíral i dluh ve výši cca 1,2 miliardy dolarů. Tedy po jeho funkčním období nechybělo moc a USA byly bez dluhu.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj veřejného dluhu USA v bilionech USD. Vidíme, že od 70. let 20. století enormně narůstá. V této době, kdy se vyskytuje nespočet potenciálních rizik, které mohou vyvolat určité recese, krize, se obyčejní lidé, investoři, ale celé státy, stále více a více obracejí ke žlutému kovu a potažmo dalším. Role těchto reálných aktiv v dnešním nejistém globálním světě neustále narůstá a tento trend bude pokračovat. Jedině kovy, představují v dobách nejistých tu pravou ochranu a bezpečnost. Finanční systémy se zhroutí, jako domečky z karet, ale kovy zůstanou. Zmizely někdy v historii? Jsou jediné, které zde jsou od počátku a přežily veškeré období, režimy, krize atd. To o systémech, vládách, měnách atd. se říci nedá. Jako všude, je potřeba diverzifikovat a každý se musí v každém období nějak připravovat, nemůže mít samozřejmě všechno bohatství v kovech, ale je třeba rozdělit majetek na různá místa, ochránit jej. Nicméně, kovy vždy vše vydržely a zůstávají zde pořád.

Jen pro představu. Když se ještě jednou podíváme na celkové „oficiální“ zadlužení USA a porovnáme jej se zlatem, zjistíme neskutečnou věc. Udává se, že za historii lidstva bylo vytěženo cca kolem 180 000 – 200 000 tun zlata. Dnešní cena jedné unce (31,103 g) činí cca 1 327 USD. Pokud bychom vzali v úvahu těžbu 180 000 tun, vytěžilo se za historii lidstva cca 5 787 223 097 Oz. Když vezmeme v úvahu dluh 22 bilionů dolarů a při dnešních cenách zlata 1 327 USD / Oz, dostaneme se k hodnotě cca 16 578 749 058 Oz = cca 515 649 tun. Jinak řečeno, za tento dluh by USA měly 515 649 tun zlata, což by představovalo téměř 3 krát těžbu za celou dobu trvání lidstva. Toto je jen zadlužení USA. Celkový světový dluh atakuje cca 244 bilionů dolarů. Za tuto sumu by bylo k dispozici cca 5 719 014 tun zlata (cca 183 873 388 419 Oz), což by představovalo cca 31,8 krát historickou těžbu zlata. A každou sekundou dluhy rostou dále a dále. Bublina se neustále nafukuje.