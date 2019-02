Venezuela: Zásoby ropy na 600 let a inflace v milionech procent

Podle výpočtů MMF dosáhne letos inflace ve Venezuele 10 milionů procent. Parlament, který je kontrolován opozicí, tvrdí, že v prosinci dosáhla inflace 1,6 milionu procent. Jak ale poukazuje FTAlphaville, Steve Hanke z Johns Hopkins University se domnívá, že inflace ve Venezuele se pohybuje „pouze“ kolem 132 000 procent. „Tak velký rozdíl v číslech ale není překvapivý, pokud vezmeme v úvahu nedostatek dat z venezuelské ekonomiky. Nicolás Maduro se dostal k moci v roce 2013 a od té doby centrální banka pomalu přestala zveřejňovat údaje týkající se růstu cen. A uprostřed dnešního ekonomického kolapsu je těžké dělat jakékoliv odhady,“ dodává FTAlphaville.



Ekonomové, kteří situaci ve Venezuele sledují, se ale snaží nějaké odhady učinit a poslední pokus je představit Institute for International Finance (IIF). Ten mimo jiné porovnává výkon ekonomik bývalého Sovětského svazu po jeho rozpadu s vývojem produktu Venezuely od roku 2013:





Pokud by tedy osud zmíněných ekonomik byl nějakým vodítkem, má před sebou Venezuela ještě těžkou cestu. Nadějí jí může být ropa , která představuje 95 % příjmů z exportů a její těžba tvoří významnou část ekonomické aktivity země. Její rezervy jsou přitom největší na světě a převyšují i rezervy zemí jako Saúdská Arábie a Írán. Doposud však Venezuela proplýtvala velkou část tohoto obrovského bohatství a současné americké sankce škody ještě zvyšují.FTAlphaville dodává, že sankce nebudou pravděpodobně uvolněny dříve, než bude naplněn jejich účel. Tedy odchod Madura. Opoziční vůdce „již připravuje zemi pro možné oživení“ a hovoří o záchraně energetického sektoru. Nyní se ale země nachází ve stavu, kdy rabování a špatný management vedly k uzavření většiny rafinérií a těžba ropy klesla zhruba na polovinu.Následující graf od IIF porovnává výši prokázaných rezerv u významných exportérů ropy (Saúdská Arábie SAR, Írán IRR, Irák IQD, Kuvajt KWD a Rusko RUB). Podle obrázku by trvalo zhruba 600 let, než by došlo k vytěžení prokázaných rezerv Venezuely, na druhém místě v tomto srovnání figuruje Írán, jehož rezervy by byly vytěženy za více než 100 let:Zdroj: FTAlphaville