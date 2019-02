Brexit: Mayová dotahuje nátlakovou taktiku k dokonalosti. Hlasovat o dohodě se bude 12. března. Možný odklad rozhodnutí až na r. 2021

Theresa May posunula hlasování ohledně dohody o vystoupení z EU z této středy na 12. březen s tím, že chce více času na vyjednávání s EU. To bude jen 17 dnů před ofiko datem vystoupení z EU. Theresa dotahuje taktiku „nechat je hlasovat na poslední chvíli bez plánu B je donutí mě podpořit“ k dokonalosti. Mezitím EU zvažuje nabídku pro UK, že by mohly dostat odklad Brexitu do roku 2021, což je dobrá zpráva. Byl by tak čas vedle rozvodové dohody (což je ta, co o ní má hlasovat parlament) dojednat i „nástupnickou“ dohodu, která by upravovala budoucí obchodní vztahy.



David Navrátil

