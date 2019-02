Ministerstvo financí si posvítí na alkohol a tabák

Zvýšení daně u tabáku o asi 7% by bylo relativně vysoké a dvakrát vyšší, než zvyšování v předchozích letech. To by mělo dopad jak do spotřeby, tak do schopnosti Philip Morris ČR zvyšovat svoje čisté ceny (bez daně). Očekávali bychom u PMČR minimálně zastavení růstu zisku. U alkoholu není ještě výše nárůstu jasná, pro srovnání v roce 2010 po zvýšení daní klesla spotřeba alkoholu o 4%.



Jan Šumbera