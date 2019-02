Inflace v eurozóně zrychlila, v jádrové složce však zůstává slabá (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Týden bude nabitý důležitými statistikami, vystoupeními centrálních bankéřů a potenciálně přelomovými politickými událostmi. V USA budeme sledovat vystoupení prezidenta Fedu Powella i výsledky HDP. V eurozóně budou zveřejněny důležité předstihové indikátory, jasnou zprávu z nich ale nedostaneme. Důvěra v ekonomiku bude zveřejněna i v Česku. Ještě zajímavější ale bude struktura HDP, která ukáže, které složky táhly v Q4 překvapivě silný hospodářský růst.

Americký HDP zpomalil, ale jeho dynamika zůstává slušná

Inflace v eurozóně je stále slabá a indikátory PMI nenaznačují zrychlování evropské ekonomiky. Naději ukazují indikátory důvěry Evropské komise, které se i v únoru podle nás držely vysoko. Mezitím ve Spojených státech pokračuje ekonomická expanze, i když v posledním kvartále trochu zpomalila. Silný hospodářský růst již dal americké centrální bance příležitost utahovat měnovou politiku a normalizovat bilanci banky. To bude hlavně ve středu komentovat prezident Fedu Powell. Důležité zůstane i dění okolo brexitu.

Domácí HDP podpořily všechny hlavní složky

V pátek se dozvíme, co stálo za překvapivým růstem domácí ekonomiky v posledním čtvrtletí loňského roku. Předpokládáme, že růst podpořily všechny složky, nejsilněji domácí spotřeba a investice. Naopak v Polsku HDP mírně zklamalo a i to by se v pátek mělo vysvětlit.

Zaostřeno na dnešek

Americká čísla i nadále ukazují dobrou pohodu ekonomiky

Začátek týdne přináší spíš méně významná data ze Spojených států. Velkoobchodní zásoby i index ekonomické aktivity v okolí Dallasu by měl také ukázat, že se americké ekonomice stále daří. Pokles zásob pravděpodobně výrazně přispěl ke zpomalení amerického HDP v posledním kvartále. Dnešní čísla mohou vnést více světla i pro odhad HDP za Q4.

Situace v Německu zůstává nejistá

Německý Ifo index se v pátek dostal na nejnižší úroveň od začátku roku 2015. I tak se ale drží o dvě desetiny procenta nad svým dlouhodobým průměrem. Slabší výsledky stále zaznamenává zpracovatelský průmysl, služby i stavebnictví. Stabilizace již nastala v obchodě. Německý hospodářský růst v prvním čtvrtletí letošního roku tak podle všeho ještě bude utlumený. Páteční data o inflaci potvrdila, že pomalejší byl i cenový růst na začátku roku.

Britská ministerská předsedkyně T. Mayová se rozhodla znovu odložit hlasování o dohodě o vystoupení Británie z EU. Nově by se hlasování mělo konat 12. března, tedy jen 17 dní před plánovaným vystoupením. Toto rozhodnutí pravděpodobně aktivizuje skupinu poslanců, kteří se budou premiérku snažit donutit vyjednat odklad brexitu.

Kurz eura byl ke konci týdne docela klidný. Společná evropská měna se držela velmi blízko hladiny 1,134 USD/EUR.

Domácí indikátory důvěry se drží vysoko

Konjunkturální průzkum prováděný ČSÚ zatím ukazuje, že domácí ekonomika je víceméně imunní vůči německému ekonomickému zpomalování. Celková důvěra sice na začátku roku o něco spadla, stále se ale drží na nadprůměrných hodnotách.

Ceny průmyslových výrobců v lednu podle nás ještě pokračovaly ve svém poklesu, když reflektovaly dozvuky zlevňování ropy na světových trzích.

Koruna na konci týdne korigovala předchozí zisky

Zatímco ve čtvrtek koruna vstřebávala nová vyjádření centrálních bankéřů a u toho mírně posilovala, v pátek své úspěchy znovu umazávala. V celotýdenním hodnocení si však domácí měna připsala zisk. Nakonec se udržela pod hladinou 25,70 CZK/EUR a své páteční obchodování dokonce zakončila na 25,66 CZK/EUR. Trhy začínají znovu věřit, že ČNB letos bude pokračovat v cyklu zvyšování sazeb. My jsme ve své poslední prognóze předpokládali další růst úroků v květnu. Nová data i prohlášení z centrální banky nás však přesvědčila, že k akci se centrální bankéři odhodlají už na svém březnovém zasedání.