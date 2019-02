Do Číny zavítali opět býci (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků ukazuje na překvapivý nárůst spotřeby cigaret v loňském roce.

Vláda zvažuje vyšší zdanění tabáku, alkoholu, hazardu a zavedení nové digitální daně.

Evropské akcie zahájí nový týden zřejmě růstem.

Začátek nového pracovního týdne bude na makroekonomické ukazatele skoupý. K dispozici budou jen předstihové ukazatele ve výrobní aktivitě v některých amerických regionech. Evropa dnes nic nenabídne.

Americká výsledková sezóna se blíží pomalu ke svému konci. V rámci indexu S&P 500 již reportovalo 90 % firem. Dnes výsledky představí jen dvě menší společnosti Mosaic a Oneok. V rámci evropského indexu Stoxx 600 zveřejnilo výsledky prozatím jen 60 %. Dnes přibude například Bank of Ireland.

Société Générale začala znovu pokrývat akcie francouzského provozovatele hotelů Accor s nákupním doporučením.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 ukončil páteční seanci růstem o 0,6 %, což prakticky znamenalo i zisk za celý zkrácený uplynulý týden. V pátek se s výjimkou prodejců základního spotřebního zboží a finančních titulů dařilo všem sektorům v čele s informačními technologiemi. Akcie reagovaly na příznivé zprávy z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského vicepremiéra Liu He ohledně vyjednávání obchodní dohody.

Není tak divu, že do nového týdne vstoupily čínské akcie raketovým růstem. Index CSI 300 připsal vysokých 5,9 % a od svého lednového minima je již o čtvrtinu hodnoty výše. Index tak vstoupil do býčího trendu a následoval tak index malých čínských podniků ChiNext, který se na území býka ocitl již v pátek. Přitom zisky ostatních akciových burz nebyly tak výrazné, když žádný z nich se nepřehoupl ani přes jedno procento. Jihokorejský Kosdaq přidal 0,9 %, japonský Topix či tchajwanský Taiex si polepšily o 0,7 %. Dokonce v mírných ztrátách končí obchodování v Singapuru či Malajsii.

Philip Morris ČR

Server Info.cz na základě svého šetření informoval o tom, že z dat Generálního ředitelství cel a ministerstva financí vyplývá, že spotřeba cigaret v loňském roce vzrostla oproti očekávanému poklesu kvůli novému zákonu zakazujícímu kouření ve vymezených prostorech. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků za rok 2018 dosáhlo 58,8 mld. CZK, což je o 2,6 mld. CZK více než předloni. V dlouhodobém měřítku se jedná o absolutní rekord. Mluvčí GŘC Martina Kaňková uvedla, že počet cigaret propuštěný ke spotřebě o zhruba 450 milionů kusů vzrostl, což vloni představovalo celkem 21,2 mld. kusů. Dále uvádí, že pokud by byly daněny i nové cigarety IQOS, představovalo by to další příjem ve výši zhruba půl miliardy korun.

Přestože inkaso spotřební daně zcela nekoresponduje se skutečnou spotřebou cigaret, je dobrým vodítkem pro její odhad. Zprávu tak z pohledu výsledků hospodaření Philip Morris ČR za loňský rok hodnotíme příznivě.

Na druhou stranu ministerstvo financí plánuje zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol, které by mělo částečně pokrýt plánovaný růst sociálních výdajů. Dle ministerstva financí by zdražení krabičky cigaret o čtyři až pět korun vyneslo 4 mld. CZK. Spotřební daň z alkoholu by mohla přinést jednotky miliard a zdanění hazardu 0,5 až 1,0 mld. CZK. Vláda rovněž zvažuje zavedení nové digitální daně, která by do státního rozpočtu mohla přispět 1,0 mld. CZK. ČSSD a KSČM stále navrhují i zavedení sektorové daně na banky, tu zatím však premiér Andrej Babiš odmítá.