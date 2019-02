Rozbřesk: Trump polil čínské akcie živou vodou

Tento týden bude opět hrát na trzích prim politika, a to konkrétně staré známé písně - brexit a obchodní války. 1. března by měla vypršet lhůta, kterou dal prezident Trump Číně k jednání o novém nastavení obchodních vztahů a která by současně znamenala prozatímní odložení dalšího kola sankčních cel USA namířených proti Číně. Trump se ale rozhodl podle nejnovějších zpráv napětí neeskalovat a dopřát těžce zkoušené globální ekonomice trochu oddechu. Nová vlna cel se pravděpodobně podle tweetu z Bílého domu znovu odloží a čínské akcie v reakci jako pokropené živou vodou vyskočily na nejvyšší úrovně od června 2018.



Druhou obchodní kauzou na stole Donalda Trumpa je automobilový průmysl. Podle zprávy objednané u ministerstva průmyslu a obchodu může uvažovat o globálním uvalení cel na automobily (podobně jako v případě oceli) z bezpečnostních důvodů. Lhůta pro vyhodnocení této zprávy je ale poměrně dlouhá (polovina května) a zdá se, že americká administrativa nechce v tuto chvíli trhy zbytečně strašit.

To situace na britských ostrovech zůstává tradičně nepřehledná. Tuto středu se sejde znovu parlament a část poslanců se pravděpodobně bude snažit dotlačit Theresu Mayovou k vyloučení možnosti tvrdého brexitu (bez dohody) a k závazku, že začne eventuálně vyjednávat o odložení brexitu.



Na čísla bude tento týden trochu chudší a na trzích tak těžko přebijí zprávy z politiky. K nejzajímavějším bude patřit asi první odhad inflace v eurozóně, která by podle našich odhadů měla jen kosmeticky vzrůst k 1,5 % (jádrová stabilní v okolí 1 %). Tedy nic, kvůli čemu by aktuálně asi ECB bila na poplach.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna si nic nedělala ze smíšených signálů z německé ekonomiky - po o něco lepších PMI přišel v pátek slabší index Ifo potvrzující, že stabilizace německé ekonomiky na začátku roku je poměrně obtížná. Měnový pár ale bez výraznějších domácích impulsů zůstal pod 25,70 EUR/CZK. Na vlně pozitivních zpráv z USA a z Číny (viz úvodník) čekáme i lehce pozitivní start do tohoto týdne.



Zahraniční forex

Prodloužení příměří v otázce obchodních válek mezi USA a Čínou nemá na kurz eurodolaru výraznější dopady. Výsledek víkendového jednání a následný odklad termínu spuštění dodatečných cel pro Čínu měl nicméně pozitivní vliv na čínský juan.



Začátek týdne bude bez významnějších dat, v jeho průběhu, resp. závěru se však dočkáme vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Kongresu, inflace v eurozóně a amerického HDP.



Ropa

Ropa Brent na konci týdne potvrdila své drobné zisky, díky čemuž stále okupuje okolí 67 USD/barel. Další posun cen vzhůru mohl přinést víkendový výsledek americko-čínských jednání, díky kterým by měl být (dočasně) odvrácen scénář zvyšování cel na dovoz čínských výrobků. Jak konkrétně však bude vypadat výsledná dohoda obou zemí, zůstává nejasné, což může trhy i nadále ponechat v jistém napětí.



Tento týden bude jinak co do výčtu důležitých událostí spíše chudší. V úterý přijdou na řadu tradiční čísla k zásobám z dílny API, na které ve středu naváže EIA. V pátek pak agentura Baker Hughes zveřejní data k aktivitě amerických producentů, jenž v minulém týdnu snížili počet aktivních vrtných souprav o čtyři (celkem 853).