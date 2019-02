Ranní glosa: Trump polil čínské akcie živou vodou

Tento týden bude opět hrát na trzích prim politika, a to konkrétně staré známé písně - brexit a obchodní války. 1. března by měla vypršet lhůta, kterou dal prezident Trump Číně k jednání o novém nastavení obchodních vztahů a která by současně znamenala prozatímní odložení dalšího kola sankčních cel USA namířených proti Číně. Trump se ale rozhodl podle nejnovějších zpráv napětí neeskalovat a dopřát těžce zkoušené globální ekonomice trochu oddechu. Nová vlna cel se pravděpodobně podle tweetu z Bílého domu znovu odloží a čínské akcie v reakci jako pokropené živou vodou vyskočily na nejvyšší úrovně od června 2018.Druhou obchodní kauzou na stole Donalda Trumpa je automobilový průmysl . Podle zprávy objednané u ministerstva průmyslu a obchodu může uvažovat o globálním uvalení cel na automobily (podobně jako v případě oceli) z bezpečnostních důvodů. Lhůta pro vyhodnocení této zprávy je ale poměrně dlouhá (polovina května) a zdá se, že americká administrativa nechce v tuto chvíli trhy zbytečně strašit.To situace na britských ostrovech zůstává tradičně nepřehledná. Tuto středu se sejde znovu parlament a část poslanců se pravděpodobně bude snažit dotlačit Theresu Mayovou k vyloučení možnosti tvrdého brexitu (bez dohody) a k závazku, že začne eventuálně vyjednávat o odložení brexitu Na čísla bude tento týden trochu chudší a na trzích tak těžko přebijí zprávy z politiky. K nejzajímavějším bude patřit asi první odhad inflace v eurozóně, která by podle našich odhadů měla jen kosmeticky vzrůst k 1,5 % (jádrová stabilní v okolí 1 %). Tedy nic, kvůli čemu by aktuálně asi ECB bila na poplach.