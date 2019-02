Víkendář: EU ustoupila Řekům, ustoupí nakonec i Britům...

Vlády evropských zemí se stále více obávají, že britská premiérka Theresa Mayová nastavila kurz na „diplomatickou katastrofu“ a „špatně odhadla, kam až jsou evropští vůdci připraveni ustoupit v případě dohody na poslední chvíli“. Tvrdí to server Politico s tím, že britští diplomaté nyní cestují do Bruselu, Štrasburku, Paříže i Dublinu, zatímco sama Mayová hovoří se zástupci vlád dalších evropských zemí. Ovšem „v Bruselu panuje skepse ohledně toho, jaký smysl tato diplomatická ofenzíva skutečně má“.



Podle jednoho diplomata EU Mayová spíše „testuje vodu“ a snaží se učinit dojem na domácí publikum, že probíhají nějaká vážnější jednání. Nicméně „na stole stále není nic“. Jeden z ministrů „významné evropské země“ byl podle Politica po jednání s britským diplomatem „šokován“ a dospěl k názoru, že Britům jde nyní o to, aby vyvolali krizi a na poslední chvíli si vynutili ústupky ze strany EU. Tento pohled podle Politica sdílí i někteří členové britské vlády.





„Jeden z vysokých zástupců EU varoval před myšlenkou, že se na poslední chvíli objeví něco převratného. Podle něj nejde vše nechat na poslední chvíli. Dostáváme se tak do situace, kdy již bude na řešení pozdě,“ píše Politico. Podle jiných představuje jedinou šanci na posun omezení požadavků Mayové a návrh na „technické prodloužení“ takzvaného Článku 50, který by musel přijít před jednáním zástupců EU naplánovaným na 21. březen. Nulové šance jsou naopak dávány novým jednáním o již uzavřené dohodě týkající se brexitu Podle některých názorů chce ale Mayová čekat až do 21. března a pak přednést tři nebo čtyři návrhy na změnu takzvané irské pojistky. Jestliže pak EU odmítne všechny z nich, Mayová bude Unii vinit ze vzniklého chaosu. Stále více se také spekuluje o prodloužení článku 50 a následném jednání v Bruselu , které by umožnilo implementaci bodů dohodnutých na březnovém summitu. Nicméně někteří zástupci EU i lidé z britské vlády hovoří o přehnaných očekáváních Mayové ohledně toho, co vše lze v březnu dojednat.Politico tvrdí, že mezi takzvanými brexitýry převažuje názor, že když EU nakonec ustoupila Řecku , ustoupí i Britům. Jeden z britských konzervativců ale uvedl, že tento pohled je mylný už proto, že „EU Řekům neustoupila a ti od ní nakonec dostali ještě horší dohodu než na začátku“. A je možné, že Británie nakonec dopadne podobně. Politické příměří ve Westminsteru, které mělo Mayové poskytnout prostor pro ještě jeden pokus o získání ústupků od Bruselu , se tak podle Politica začíná drolit. A mezi vládními ministry, kteří se staví proti brexitu bez dohody, se šíří panika.Zdroj: Politico