Zedník si vydělá i víc než člověk s vysokou. I tak je jich stále méně.

Asociace malých a středních podnikatelů varuje před možným kolapsem ve stavebnictví. Na trhu chybí aktuálně 200 000 řemeslníků a v červnu, kdy bude stavební sezóna v plném proudu, jich bude chybět možná až půl milionu. O výuku řemesel není zájem, přitom si vyučení vydělají mnohdy více než lidé s titulem.

"Ne takhle, ale naklopit tu lžící a v zápěstí!" Slova, která se ze škol pomalu vytrácejí. S nimi vymírá profese zedníka a dalších řemeslníků.

"Situace je víc než zoufalá. V současnosti se odhaduje, že jich chybí až dvě stě tisíc. Ke konci roku to může být i dvojnásobek či více a školy neustále snižují počet absolventů," řekl Ivan Jáč, ekonom z Technické univerzity Liberec.

"U těch zedníků je to 68% propad za posledních 12 let. Horší je, že se to nestabilizuje a je tam propad i v posledním roce téměř 20 procent," vysvětluje Karel Havlíček z Asociace malých a středních podnikatelů ČR.

Jen pro srovnání. Jestliže v roce 2005 přibylo 750 zedníků vyučených v Česku, tak teď jich ročně končí jen něco málo přes dvě stě. Pro desetimilionové Česko je to jako zrnek máku.

"Lze očekávat, že během dalších pěti let budeme mít stovku zedníků, kteří končí v roce a to je prostě pro ten trh neakceptovatelné," doplnil Havlíček.