Lék na problémy pošty? Hamáček chce doručovatelům zvýšit platy.

Už od prvního dubna by si mohli polepšit na výplatách všichni zaměstnanci České pošty. V sobotu to televizi Nova řekl ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že chce také prosadit, aby měla pošta ročně o miliardu korun více. Opoziční politici to kritizují.

Podle politiků je základním problémem České pošty její financování. Vliv na její fungování vůči zákazníkům mají prý zejména nízké platy doručovatelů. "Mým cílem je, aby od 1. dubna stouply mzdy na poště o deset procent. To pokládám za absolutní minimum," prohlásil Hamáček.

Ministr vnitra chce podat pozměňovací návrh v novele zákona o poštovních službách, kterým by se zvýšil limit úhrad za takzvané univerzální služby. Pošta by ročně mohla dostat o miliardu navíc.

"Pošta každý rok vykazuje v nákladech tuto činnost na nějakých jeden a půl miliardy korun a stát za ty to služby platí pouze pět se milionů, takže je evidentní, že toto dlouhodobě není udržitelné," přemítá Hamáček.

Jenže podle části opozice navýšení příjmů České pošty bez systémových změn postrádá smysl.