Meteorologové řekli, jestli se vrátí mrazy. Předpověď do konce zimy.

Zima už je definitivně pryč! Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který v sobotu zveřejnili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu. V příštích čtyřech týdnech se teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů. Pod nulu klesnou ojediněle jen v noci.

Po chladném víkendu přijde oteplení a meteorologové slibují, že si teplé počasí pak užijeme. "Nadprůměrně teplé počasí z posledních dvou týdnů bude pokračovat do konce února a minimálně i v první polovině března," uvedli meteorologové.

V příštím týdnu by se teploty měly pohybovat přes den okolo 9 °C. V noci pak v rozmezí od -1 do 2 °C. V dalším týdnu pak přes den bude ručička teploměru pohybovat nejčastěji mezi 8 a 11 °C, v noci pak ještě může klesat i k -2 °C, většinou by se ale teploty měly držet nad nulou.

Týden od 11. března přinese nejčastěji teploty mezi 9 a 12 °C. Poslední zimní dny a první jarní přinesou teploty 10 až 12 °C, místy až 14 °C. V noci se teploty budou pohybovat oba týdny mezi -2 a 3 °C.

Příští týdny přinesou sice více srážek, než týdny předchozí. I tak bude ale pršet méně, než je na přelomu února a března běžné.

"Po relativně suchém počasí z posledních týdnů bude následovat o něco vlhčí počasí, přičemž týdenní úhrny srážek budou kolísat na hranici normálních a podnormálních hodnot. Období jako celek z pohledu srážek by mělo být normální až podnormální," dodali meteorologové