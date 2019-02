FOMC: k ukončení kvantitativního utahování by mohlo dojít ještě letos

Pondělní obchodování se neslo v poklidném tempu, jelikož burzy v Kanadě a USA byly zavřené z důvodu státních svátků. Z EBC jsme se dočkali vystoupení několika členů bankovní rady. Olli Rehn konstatoval, že o novém programu TLTRO (poskytování bankám dlouhodobé úvěry) se nejspíše bude diskutovat na dalším zasedání centrální banky. Dále zmínil, že pokud růst v eurozóně ještě více zpomalí, tak ECB nebude váhat použít všechny nástroje, které má k dispozici. Další člen Coeure řekl, že nový program TLTRO je možné použít jen za předpokladu, že bude sloužit k účelu použití tedy aby inflace dosáhla 2% cíle banky. Pro Francoise Villeroya je klíčovou otázkou, zda je zpomalení dočasné či trvalé. V úterý byl zveřejněný zápis z posledního zasedání RBA, které nebylo tak holubičí, jak trh očekával. Ze zápisu vyplívá, že se rada shodla, že existují významné nejistoty ohledně výhledu. Největší nejistotu banka vidí u spotřeby domácností. Dalším krokem banky bude zvýšení či snížení úrokových sazeb. Vše bude záviset, na tom jak se bude vyvíjet ekonomika ve světě (hlavně v Číně). Členové se také shodly na tom, že v blízké budoucnosti není potřeba „hýbat“ se sazbami. Bankovní rada také poznamenala, že vidí výrazný pokles schvalování úvěrů kvůli přísnějším podmínkám a malé poptávce za strany spotřebitelů. Pracovní trh je podle banky velmi silný a je na tom lépe než jiná makroekonomická data. Banka se dále obává, že čínský trh do budoucna zpomalí více, než současná data naznačují. Prezidentka Fedu v Clevelandu Loretta Mesterová se domnívá, že centrální banka bude muset zvýšit úrokové sazby o něco více, ale než tak učiní, má ještě dostatek času na vyhodnocení současné situace v ekonomice. Ve Švédsku se index CPI klesl meziročně pod 2 %, a to konkrétně na 1,9 %. Trh očekával, že se naopak inflace zvýší na hodnotu 2,2 %, a proto měnový pár EUR/SEK zakončil úterní seanci růstem o 0,89 %. Mzdy v Británii rostly v prosinci nejvíce za deset let, nicméně nárůst mírně zaostal za očekáváním analytiků. Německý ZEW index zaznamenal růst čtvrtý měsíc za sebou, i když se stále nachází v záporných hodnotách (-13,4). Index PPI se v Novém Zélandu zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí z 1,4 % na 1,6 %. Hlavní událostí ve středu byl zápis z posledního zasedání FOMC, který nepřinesl zvýšenou volatilitu. Největší obavou členů FOMC jsou obavy ohledně eskalace obchodních sporů mezi USA a Čínou a také zpomalení světové ekonomiky. V zápisu bylo dále uvedeno, že v poslední době došlo ke zvýšení některých rizik. Několik členů poznamenalo, že zvyšování sazeb v tomto roce je za předpokladů, že se inflace zvýší více než se očekává. Ze zápisu také vyplynulo, že se členové FOMC vedli poměrně rozsáhlou debatu o datu ukončení kvantitativního utahování (QT), ke kterému by mohlo dojít již ke konci tohoto roku. Po Fedu zveřejnila ve čtvrtek svůj zápis ze zasedání i ECB, ze kterého vyšlo, že dynamika růstu v nedávné době byla slabší, než banka původně očekávala. Členové ECB se především obávají, že zpomalení ekonomiky může ovlivnit inflační očekávání. Členové se zavázali k debatě ohledně TLTRO, ale nechtějí toto rozhodnutí uspěchat. V pátek byl zveřejněná inflace z eurozóny, jejíž růst zpomalil v lednu meziročně z 1,5 % na 1,4 %.

