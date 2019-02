Británie krvácí skrz libru

Britská premiérka Theresa Mayová se nyní snaží doladit dohodu, která se podařilo dohodnutou koncem minulého roku s EU. Hlavním kamenem úrazu je tzv. irská pojistka, ta je také důvod, proč se nepodařilo dohodu prosadit v britském parlamentu. Mayová nyní intenzivně pracuje právě na změně tzv. irské pojistky. Předseda EK Juncker se již vyjádřil, že nevidí prosazení dohody v britském parlamentu příliš optimisticky. Spolu s nejistotou kolem brexitu se začíná zhoršovat také sentiment v domácí ekonomice a také výhled pro britskou libru. S jejím růstem v letošním roce nepočítají ani investiční banky.

Politická situace v Británii není v posledních týdnech a měsících příliš dobrá. Britská vláda se místy až zoufale snaží za každou cenu vyhnout tvrdému brexitu, přitom vše sází na jednu kartu. Tou kartou má být dosažení takové dohody s EU, kterou podpoří britsky parlament. Zástupci unie však pořádně ani nevědí, co vlastně Británie chce, neustále se mluví o irské pojistce a upravení dohody, což unie opakovaně odmítla. Předseda EK Jean-Claude Juncker nedávno řekl, že nejhoršího scénáře se může Británie vyvarovat, britský parlament však působí dojmem, že chce hlasovat pouze proti dohodě Mayové. Brexit popsal jako akt destrukce a zároveň varoval, že bude mít strašlivé ekonomické a sociální dopady. Juncker nabídl premiérce úpravu politické deklarace, za cílem zabránit tvrdé irské hranici.

Británii reálně hrozí tvrdý brexit a přitom na něj není vůbec připravena a britská vláda připravila pouze průvodní studie, které však nijak neřeší, co doopravdy bude s Británií, jestli se nepodaří odsouhlasit dohodu s EU. Británie příliš nevítězí ani v případě, že se jí podaří opustit EU s dohodou. S mnoho ekonomickými ztrátami se země již potýká a jakákoliv úleva pro případné zpevnění britské libry v podobě dohody s EU může být tedy dost omezená. Za čtvrtý kvartál minulého roku rostla britská ekonomika nejpomalejším tempem za posledních šest let. To dále zhoršuje výhled pro libru, která od referenda v roce 2016 oslabila o 12%. Společnost Fitch Ratings zhoršila rating pro Británii a upozornila, že tvrdý brexit výrazně poškodí kondici domácí ekonomiky.

Libra je zatím na cestě za týdenním ziskem v pozadí převažujícího optimismu investorů kolem jednání o brexitu. Libra může potencionálně ještě přidat, pokud se podaří doladit dohodu o vystoupení z unie. Kondice v ekonomice, kterou ještě zbrzdí samotné oddělení Británie od unijního bloku, však bude libru držet zkrátka. Nikdo stále neví, jak se zachová Bnk of England ať už v případě tvrdého nebo měkkého brexitu. Banka má totiž v případě tvrdého brexitu dvě možnosti, a to podpořit potápějící se libru zvýšením úrokových sazeb nebo zachránit zpomalující ekonomiku snížením úrokových sazeb. V případě měkkého brexitu bude záležet na více faktorech, libra se však právě kvůli horšícímu se sentimentu v domácí ekonomice pravděpodobně růstu úrokových sazeb nedočká. Museli bychom vidět inflaci daleko za inflačním cílem banky, aby přistoupila k růstu sazeb. Slabá libra však inflaci v růstu nepodpoří a stejně tak slabá domácí ekonomika a podle investičních bank ji uvidíme maximálně na úrovni 1,35.