Volby by v únoru vyhrálo ANO. Do sněmovny by se nedostala SPD

Podle aktuálního volebního modelu CVVM má stále největší podporu voličů hnutí ANO. Pokud by se v únoru konaly volby do Sněmovny, získalo by 30,5 procenta hlasů. Piráti a ODS by měli 14,5 procenta. Pokles oproti lednu zaznamenali sociální demokraté (11 %).

Únorové volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 30,5 % hlasů. Jeho podpora tak zůstává stejná jako v lednovém průzkumu. Daleko za ním jsou na druhém místě shodně Piráti a Občanští demokraté (14,5 %).

Oproti lednu naopak ztratila ČSSD (11 %), následována KSČM se ziskem 10 procent hlasů.

Na hranici zvolení balancuje KDU-ČSL (5 %). Do Poslanecké sněmovny by se s největší pravděpodobností vůbec nedostalo hnutí Starostové a nezávislí (4,5 %).

Poslanecké lavice se vzdalují také hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (4,5 %). TOP 09 v průzkumu skončila s podporou tři procent.

"U uskupení KDU-ČSL, STAN a SPD nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání některých voličů mezi více stranami říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Sněmovny dostaly či nedostaly," vysvětlilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Oproti lednovému průzkumu však nedošlo k výrazným změnám voličských nálad. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v únoru, zúčastnilo by se jich 63 % oprávněných voličů. K říjnovým volbám v roce 2017 jich přitom dorazilo 60,8 procenta.