Podnikatelská nálada v Německu klesla nejníže za čtyři roky

Podnikatelská nálada v Německu se v únoru šestý měsíc za sebou zhoršila a index, který ji měří se dostal na nejnižší hodnotu od prosince 2014. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který dnes zveřejnil institut Ifo. Údaje naznačují, že největší německá ekonomika zřejmě bude nadále zpomalovat.



Index podnikatelské nálady v únoru klesl na 98,5 bodu z lednových 99,3 bodu. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří podle agentury Reuters odhadovali v průměru snížení indexu na 99 bodů.





Prezident institutu Ifo Clemens Fuest v prohlášení varoval, že německá ekonomika zažívá pokles. Výsledky průzkumu a další indikátory naznačují, že by v prvním čtvrtletí měla ekonomika vzrůst o 0,2 procenta.



Ekonom Ifo Klaus Wohlrabe dodal, že německá ekonomika bude i nadále ve slabé fázi. Upozornil, že takzvaný tvrdý brexit stále není mimo hru a pokud americký prezident Donald Trump zavede cla, bude to mít negativní dopad na vývozní očekávání.



"Předpokládalo se, že slabé období, které jsme zažili ve druhé polovině roku 2018, bylo jen dočasné, ale vypadá to, že bude pokračovat," prohlásil Wohlrabe. Upozornil také, že do indexu se ještě nepromítla Trumpova hrozba zavedení cel na auta.



Firmy hodnotí hůře svoji současnou situaci i výhled na nejbližších šest měsíců. Ukazatel současné situace klesl o 1,1 na 103,4 bodu a dílčí index podnikatelských očekávání o 0,5 na 93,8 bodu. Nálada se zlepšila pouze ve velkoobchodě a maloobchodě, kde index mírně vzrostl. Ve zpracovatelském průmyslu, službách a stavebnictví index klesl.





Německý statistický úřad dnes potvrdil, že německá ekonomika se koncem loňského roku těsně vyhnula recesi. Hrubý domácí produkt zůstal ve srovnání s předchozím kvartálem beze změny po poklesu o 0,2 procenta ve třetím čtvrtletí.

Zdroj: ČTK, Ifo