Jaké změny můžeme očekávat přijetím tzv. „oddlužovací novely“ insolvenčního zákona? - Publikace | Fučík & Partners

Cenou za zpřístupnění oddlužení širšímu okruhu dlužníku je nemalý zásah do práv věřitelů. Nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona by proto měli být věřitelé při ochraně svých práv obezřetnější a důslednější.

Novela insolvenčního zákona přihlíží k některým důležitým důvodům objektivního a dočasného charakteru (např. hospitalizace, ztráta zaměstnání způsobená nikoliv zaviněním dlužníka apod.), které by neměly vést k negativním následkům postihujícím dlužníka a jsou důvodem pro přerušení oddlužení dlužníka. Průběh oddlužení lze přerušit nejdéle na dobu jednoho roku. Na druhé straně , insolvenční soud může prodloužit dobu trvání splátkového kalendáře až o 6 měsíců, existují-li důležité důvody na straně dlužníka, pro které není schopen splnit splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty včas.

Klíčový prvek komplexu navrhovaných změn představuje redefinování podmínek pro splnění oddlužení. Ke zkoumání podmínek pro splnění oddlužení dochází průběžně v řízení, a to následovně:

Případy významného zadlužení ekonomických subjektů vedoucích k platební neschopnosti řeší v současnosti institut oddlužení zakotvený v insolvenčním zákoně. Dosavadní koncepce oddlužení vyžadovala od dlužníka splacení minimálního podílu ve výši 30% přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů a osvobození od zbývajících dluhů umožňuje pouze těm osobám, které jsou dostatečně movité nebo dosahují dostatečných příjmů. Osobám v tzv. dluhové pasti není v souladu s platným právním stavem přístupný žádný způsob normalizace jejich ekonomické situace. Jedním z hlavních principů přijaté novely je tak zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků, vyřešení problému vysokého počtu osob v mnohačetné exekuci a zabezpečení návratu ekonomicky vyloučených osob do aktivního ekonomického života.

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněná tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona , která výrazným způsobem zasahuje do současného konceptu oddlužení. Zajímá Vás, jakým způsobem může být novelou ovlivněné postavení dlužníků při oddlužení a jaký dopad to bude mít na věřitele? S důležitými změnami Vás rádi seznámíme.

