ČEZ: Premiér komentoval dostavbu jaderného bloku

Premiér Babiš na včerejším semináři k jaderné energetice uvedl, že by nový jaderný blok měla stavět a financovat dceřiná společnost ČEZu (Elektrárna Dukovany II). Stát by pak měl s ČEZem smlouvu, která by zajišťovala, že by stát platil veškeré náklady navíc, které by zapříčinil. Současně by taková smlouva státu umožňovala převzít samotnou výstavbu.



Dále vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl uvedl, že ČEZ nebude rozdělen nebo restrukturalizován, jak se rovněž dříve uvažovalo.

Zmíněný návrh na dostavbu jaderného bloku samotným ČEZem může být investory vnímán nepříznivě i za výše uvedených podmínek.