Rozbřesk: Italská vláda v recesi těžko splní rozpočtové cíle

Podnikatelská nálada v eurozóně se v únoru pravděpodobně odrazila od svého dna. Má to ovšem svá ale. Za prvé nálada v průmyslu, který je zdrojem největších obav, šla dál dolů. A za druhé, první čísla naznačují, že situace v Itálii se dál zhoršuje (index bez zahrnutí Francie a Itálie dál padá). To dříve nebo později může Itálii vrátit do centra vyostřených bruselských debat.



V prosinci uzavřel Brusel s Římem složitě vybojovaný kompromis ohledně rozpočtu, který rozhodně nejde považovat za ideální. Itálie se v návrhu zavázala ušetřit především na výdajích na univerzální příjem. I tak ale vláda se zavedením univerzálního příjmu, rovné daně a vyššího věku pro odchod do důchodu dál počítá…, pouze v prosinci se zavázala k nižšímu deficitu (2,04 % HDP na místo 2,4 % HDP). A tady se rýsuje hlavní problém. Evropská komise sama v prosinci počítala s růstem italské ekonomiky o 1,2 %. Realita ale asi bude podle posledních čísel výrazně horší. Itálie upadla ke konci roku 2018 do recese a podnikatelské nálady zatím neukazují na rychlý obrat. Podle agentury Reuters Evropská komise sníží na letošek odhad italského růstu na 0,2 %. Pokud by to měla být pravda, bude se držet italské vládě rozpočet na uzdě jen těžce.



Italský hospodářský propad paradoxně na rozdíl od Německa není dán tolik obavami z brexitu, obchodních válek nebo mimořádnou situací automobilek (expozice Itálie vůči globální ekonomice je nižší). Jedná se do značné míry o reakci na vyšší finanční napětí na italských trzích způsobené primárně politickým napětím - podzimním střetem s Bruselem. To v jinak stále křehkém italském finančním systému rychle omezilo dostupnost úvěrů a zchladilo investice. Nezbývá než si přát, aby další debaty mezi Římem a Bruselem probíhaly hladčeji (pravděpodobně od května). Více než na výši deficitu by se měly diskuze soustředit na strukturu rozpočtu. Další eskalace politického napětí by v prvé řadě poškodila Itálii samotnou.



TRHY



CZK a dluhopisy



Stabilizace podnikatelský nálad v eurozóně lehce pomohla koruně k posunu pod 25,70 EUR/CZK. Bez zásadnějších nových impulsů ale s výraznějšími zisky zatím nepočítáme. Těch se z domova nedočkáme a i v zahraničí pravděpodobně Ifo a vystoupení centrálních bankéřů nic revolučního nepřinesou.



Zahraniční forex



Eurodolar včera zareagoval lehce pozitivně na fakt, že indexy podnikatelských nálad v eurozóně (resp. kompozitní index PMI) zřejmě našly své lokální dno. Naopak z USA, odmyslíme-li si týdenní statistiky z trhu práce, přišla série horších makroekonomických dat.



Dnes bude trh zvědav na výsledky německého indexu Ifo, které se v posledních měsících stále zhoršovalo a ani včera zveřejněný index PMI z německého průmyslu nenaznačoval něco jiného. Překvapení tedy může přijít z obou stran. Odpoledne pak promluví série vlivných centrálních bankéřů v čele s prezidentem ECB M. Draghim.



Ropa



Ropa Brent ke konci týdne mírné ztrácí pod tlakem nejnovějších čísel americké EIA. Ta totiž nejenže potvrdila další růst zásob surové ropy (a to již pátý týden v řadě), ale také ukázala, že americká produkce překonala poprvé v historii hranici 12 mil. barelů denně. K tomu je navíc potřeba připočíst rekordní růst exportů ropy až na 3,6 mil. barelů denně, který jen dokresluje obrázek proměny amerického ropného průmyslu v důsledku břidlicové revoluce.



Posledním důležitým číslem tohoto týdne bude dnešní aktivita amerických těžařů. Ta v posledních týdnech překvapuje svou stabilitou, která by mohla i tentokrát nahrát ropným medvědům.