Německý IFO index se stabilizuje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Lednová inflace v eurozóně zřejmě žádné překvapení nepřinese a bude potvrzena na úrovni 1,4 % y/y. Svoji jízdu na bobové dráze by dnes mohl zastavit německý IFO index, který by mohl ve složce očekávání poprvé od srpna loňského roku vykázat růst. Region bude muset čerpat inspiraci na světových trzích, neboť domácí kalendář je úplně prázdný.

Inflace v eurozóně stále na bodu mrazu

Lednová inflace v eurozóně bude s největší pravděpodobností potvrzena na úrovni 1,4 % y/y, jádrová inflace pak na 1,1 % y/y. Velké výkony inflace nepředvede ani v následujících měsících. Kvůli nízkým cenám ropy a silnějšímu euru (obzvláště v H2 19) dosáhne v letošním roce v průměru pouze 1,3 % y/y. Německý IFO index za únor by konečně mohl ukázat známky stabilizace. Čekáme, že ve srovnání s lednem poklesne pouze o jednu desetinu na 99 bodů. Složka očekávání by mohla poprvé od srpna loňského roku stoupnout. I tak ale míra nejistoty zůstává vysoká, což by mohlo negativně dopadnout na německé investice. Rizika vůči naší prognóze se tedy koncentrují spíše na straně nižšího růstu (HDP za letošní rok kolem 1,0 % y/y).

Německá nula potvrzena

Zpřesněný odhad německého růstu HDP za Q4 18 potvrdil, že ve srovnání s Q3 18 ekonomika stagnovala, přičemž v meziročním srovnání dynamika dosáhla 0,9 %. Struktura ukázala vyšší růst vládní i soukromé spotřeby, než trh očekával, lépe dopadly i investice. Bídný výsledek tedy musí ležet ve výrazném poklesu zásob. Díky domácí poptávce zůstávají vyhlídky německé ekonomiky relativně příznivé. Spotřeba domácností by měla být podporována klesající nezaměstnaností, rostoucími mzdami i nízkou inflací. Zotavovaní německého průmyslu, investic a exportů však bude jen pozvolné. Za celý letošní rok očekáváme růst německého HDP okolo 1 %.

Recese v německém průmyslu pokračuje

Společná evropská měna včera mírně posílila (+0,1 %) a posunula se na úroveň 1,135 USD/EUR. Data zveřejněná v evropské ekonomice přinesla smíšený obrázek. Kompozitním indikátor PMI za celou eurozónu v únoru poprvé od srpna loňského roku vzrostl, a to díky oblasti služeb. V průmyslu však PMI dále propadl a dostal se pod 50bodovou úroveň značící zpomalení aktivity. Nůžky mezi předstihovými indikátory se tak v únoru ještě více rozevřely. Zatímco kompozitní PMI je 0,4 směrodatné odchylky pod dlouhodobým průměrem, tedy v oblasti značící recesi, index ekonomického sentimentu se pohybuje naopak 0,7 směrodatné odchylky nad průměrem a indikuje solidní růst eurozóny o 0,4-0,5 % q/q v Q1 19. Pravda bude ležet někde uprostřed, takže v následujících měsících očekáváme sbližování obou indikátorů. Nejhůře dopadly výsledky PMI v německém průmyslu, který se propadl až na 47,6 bodu. Recese v německém průmyslu tedy pokračuje i v Q1 19. Oblast služeb však dopadla výrazně lépe.

Regionu chybí zajímavější impulzy

Z regionálních měn včera posilovala jen česká koruna. Ta si připsala 0,1 % a posunula se na úroveň 25,64 CZK/EUR. Ostatní regionální měny naopak o 0,1 % oslabily (na 4,336 PLN/EUR a 317,7 HUF/EUR). Česká koruna těží z naděje, že by ke zvýšení úrokových sazeb mohlo dojít už na březnovém zasedání. K tomuto názoru se začínáme přiklánět i my. Dobrá nálada by tedy koruně mohla vydržet i dnes. Zkazit ji mohou pouze data ze zahraničí, neboť regionální kalendář zeje prázdnotou. Zajímavé budou německé indikátory (struktura růstu HDP a IFO index), jejichž výrazné zhoršení by bylo hrozbou i pro další vývoj české ekonomiky. To však tentokrát nečekáme.