Moneta představila návrh vylepšených finančních podmínek akvizice (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moneta vyjednává o zlepšení finančních podmínek chystané akvizice. Navrhuje nižší konečnou cenu, menší akcionářský podíl prodávajících společností a menší počet jejich zástupců v dozorčí radě.

Premiér Andrej Babiš představil koncept výstavby nového jaderného bloku. Považujeme ho jen za oddálení rozhodnutí, který nepřinesl uklidnění mezi minoritní akcionáře, zda se budou muset na výstavbě podílet, či nikoliv.

Evropské akcie se budou obchodovat bez jasného trendu na počátku dnešní seance.

Makroekonomický kalendář ve Spojených státech zeje dnes prázdnotou. V Evropě budou k dispozici spotřebitelské ceny za eurozónu, zpřesněný údaj o německém HDP za Q4 18 nebo podnikatelská důvěra dle indexu IFO.

I výsledková sezóna je bohatší na starém kontinentě. Hospodářské výsledky reportuje například francouzský Edenred nebo italský Italgas.

Société Générale zvýšila doporučení pro francouzskou investiční společnost Wendel na Koupit a naopak jej snížila na Držet pro francouzskou banku BNP Paribas.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy včera uzavřely v červeném. Průmyslový Dow Jones, technologický Nasdaq i širší index S&P 500 shodně klesly o 0,4 %. Mezi investory panují obavy ohledně budoucího ekonomického vývoje. Nejhůře se včera dařilo energetickým společnostem, jejichž akcie odepsaly 1,6 %. Naproti tomu v plusu uzavřely defenzivní akcie síťových odvětví nebo prodejců nezbytného spotřebního zboží.

Asijské trhy zažily smíšenou seanci. Na americký vývoj navázaly především japonské akcie, které klesly o 0,2 %. Pod tlakem se ale obchodovaly i tituly v Malajsii nebo Singapuru. Naopak čínské akcie uzavřely ve vysokém plusu, když si index CSI 300 připsal 2,3 %.

Moneta Money Bank

Banka informovala, že management vyjednává o zlepšení podmínek chystané akvizice. Změny by se měly týkat následujících bodů:

1) Kupní cena by měla být omezena na částku 18,5 mld. CZK a zároveň by neměla překročit 1,9násobek konsolidovaného vlastního kapitálu akvírovaných společností ke dni vypořádání. Původní podmínky mluvily o ceně 19,75 mld. CZK, která byla stanovena na základě předpokladu, že vlastní kapitál musí činit nejméně 8,872 mld. CZK, což implikovalo P/BV ve výši 2,23. Nově vydávané akcie budou prodávajícím společnostem PPF a EMMA Capital alokovány za nezměněnou cenu 78,5 CZK za kus. Novinkou ale je, že stávající akcionáři a další investoři budou moci nové akcie upisovat za emisní kurz odpovídající tržní ceně akcií společnosti Moneta v době zvýšení jejího základního kapitálu.

2) Výsledný podíl prodávajících společností by neměl překročit 15 %. V původním návrhu měly PPF a EMMA Capital získat 24,48% podíl. Nové akcie Monety budou upisovány ve dvou kolech.

3) Kapitálová struktura bude posílena prostřednictvím nástrojů vedlejšího kapitálu Tier 1 a dluhových nástrojů Tier 2, jak bylo již avizováno. Nejméně 10 % kupní ceny bude vypořádáno prostřednictvím nástroje vedlejšího kapitálu Tier 1, který bude po vypořádání akvizice vydán prodávajícím za tržních podmínek. S tímto nástrojem nejsou spojena hlasovací práva.

4) Management Monety zároveň navrhuje omezit zastoupení prodávajících společností ve své dozorčí radě na jedno místo z původně požadovaných dvou míst.

Moneta chce ukončit jednání o klíčových parametrech zamýšlené akvizice do 8. března 2019. Pokud budou jednání úspěšně dokončena, Moneta zahájí konzultace s akcionáři a představí jim konečnou podobu klíčových podmínek potenciální akvizice. Valná hromada akcionářů je plánována na druhou polovinu dubna 2019.

Zlepšení finančních podmínek je vítanou zprávou, na druhou stranu pro posouzení nově navrhované ceny bychom potřebovali mít k dispozici i hospodářské výsledky akvírovaných společností za loňský rok a rovněž aktualizovaný výhled v podobě, jaké byl prezentován při představení celého záměru akvizice. Loňské hospodaření Monety bylo příznivé a management pro letošní rok počítá s nepatrně lepším čistým ziskem než v prezentaci o akvizičním záměru. Zároveň zvýšil i dividendový výplatní poměr ze 70 % na 75 %. Aby nás nakonec navrhované finanční podmínky přesvědčily o jejich adekvátnosti, bude zapotřebí představit i zlepšený výhled hospodaření pro novou entitu dohromady s akvírovanými společnostmi.

ČEZ

Na včerejší konferenci premiér Andrej Babiš uvedl, že pro stát bude lepší uzavřít se společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Tato smlouva by měla být podepsána do konce roku. Zároveň by měly být zahájeny přípravné práce v podobě získání povolení k výstavbě s tím, že tendr pro uchazeče na výstavbu nového bloku v Dukovanech by měl být vyhlášen v roce 2020 či 2021. Finální rozhodnutí, zda se výstavba uskuteční, či nikoliv, by mělo padnout nejpozději v roce 2024.

Způsob financování však zmíněn nebyl. Ohledně minoritních akcionářů premiér pouze uvedl, že vláda hledá model, aby neměli pocit, že jsou poškozeni. Zároveň však zopakoval, že stát bude investici garantovat jako druhý v pořadí. Díky uzavřené opci by měl stát možnost 100% dceřinou firmu, která bude stavět nový zdroj, kdykoliv odkoupit.

Dle nás tyto informace nepřinesly nic nového ohledně toho, zda nový blok bude postaven či nikoliv a konečné rozhodnutí se opět odsunulo. To bude závislé i na podmínkách na trhu v dané době. Zároveň se nikterak nesnížila nejistota o návratnosti celého projektu a za současných podmínek si stále myslíme, že koncept výstavby nového bloku při participaci minoritních akcionářů je nevýhodný. Zprávu tak vnímáme mírně negativně. Pokud bychom mohli něco označit za pozitivum, domníváme se, že dividendová politika se nebude v nejbližších letech přinejlepším měnit ve směru nižšího výplatního poměru.