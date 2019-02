Zdražení energií jen tak neskončí, ceny vyletí až o desítky procent

Máme za sebou vlnu zdražování elektřiny, ale před námi je zvyšování mnohem výraznější. Podle ekonomů nás čeká zdražení v řádech desítek procent. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou nařizuje Evropská unie, si totiž vyžádá miliardové investice. Stamiliardy korun ale má stát i plánovaná dostavba některé z jaderných elektráren.

Výroba elektřiny ze slunce, větru a vody - to je téma, které se v posledních týdnech řeší ve velkém. "Skokově zdražily emisní povolenky a to až ke dvaceti eurům za tunu oxidu uhličitého, zároveň se masivně investuje do obnovitelných zdrojů a tyto investice samozřejmě ovlivňují koncovou cenu elektřiny," vysvětluje ekonom Štěpán Křeček.

Evropská unie chce, aby se minimálně do roku 2030 vyráběla energie z obnovitelných zdrojů alespoň z jedné třetiny. Jenže Česká republika je v tomto ohledu pozadu, aktuálně jde pouze o 13 procent. Pokud se Česko nezlepší, čekají ji výrazné sankce.

"To si vyžádá masové investice až stovek miliard korun a to se samozřejmě potom bude promítat i do cen elektřiny," varuje Křeček.