Summary: Prysmian má další trable se svým největším kontraktem

Damoklův meč, jenž od začátku visí nad naším Investičním tipem Prysmian a má jméno WesternLink, dal o sobě opět hlasitě vědět. Jedná se o doposud největší kontrakt společnosti (cca 700 mil. EUR), propojující obnovitelné zdroje energie na západě Skotska se severním Walesem. Akcie společnosti tvrdě zasáhla zpráva, že došlo k nečekanému výpadku na tomto propojení, za což společnosti hrozí další smluvní pokuty. Projekt měl být dle původního harmonogramu dokončen již v roce 2016. Namísto toho soustavně naráží na problémy a zpoždění, načež Prysmianu narůstají pokuty z prodlení, které se prokousávají do profitability.



Na každou špatnou zprávu spojenou s tímto projektem proto trhy reagují poměrně agresivně a dnes posílají akcie dolů o 10 %.

Maersk

Globální dopravce završil náročný rok 2018 v pozitivním duchu, který však trochu pokazil hodně konzervativní výhled na rok 2019. Odhlédneme-li od akvizice terminálu Hamburg-Sud, tržby si polepšily o 5 % yoy a mírně předběhly konsensus. Zajisté potěší, že i v prostředí zpomalujícího globálního hospodářského růstu se i ve čtvrtém kvartálu zvedal jak objem přepravy (+10 % yoy), tak průměrné přepravní sazby (+10 % yoy). V rozletu však společnost zbrzdily rostoucí ceny paliva (+50 %), které ukazatel EBITDA v roce 2018 připustily jen k 8% ročnímu růstu, čímž se srovnal s konsensem trhu.

Výhled pro tento rok je dost opatrný, čemuž se při současném geopolitickém napětí a protekcionistických opatřeních není co divit. Ukazatel EBITDA by se měl pohybovat kolem 4 mld. USD (+5 %), přičemž trh odhadoval až 4,8 ml. USD. Upřímně moc nerozumíme, kde vzal trh odvahu narýsovat roční růst EBITDA až o 25 %, když se již půl roku bavíme o zpomalujícím globálním hospodářském růstu. Proto se nám zdá konsensus přehnaně optimistický. V objemu přepravy se očekává růst o 1 až 3 %, nicméně mnohem důležitější jsou pro profitabilitu samozřejmě přepravní sazby.

Akcie reagují na konzervativní výhled 7% poklesem.

Albemarle

Náš favorit mezi producenty lithia Albemarle předvedl výsledky, které splnily očekávání trhu, a jako bonus ještě přiložily více než uspokojivý výhled na rok 2019. Skutečně důležité poselství těchto výsledků se však ukrývá mezi řádky. Ale popořádku. Tržby si polepšily o 8 % yoy na 920 mil. USD (kons. 880 mil. USD) především díky výkonu lithia (+20 % yoy) a bromu (+10 % yoy). Ukazatel EBITDA (provozní zisk + odpisy) se i v náročném tržním prostředí dokázal meziročně zvednout (+8 % yoy), a to opět hlavně zásluhou lithia (+20 % yoy). Marže jako taková se meziročně drží na 28,7 % a na lithiu se dokonce zvedla o 130 bps yoy na 42,3 %. Výsledný čistý zisk na akcii vyskočil o 15 % yoy na 1,53 USD (5 p.b. jde na vrub zpětnému odkupu akcií), zatímco konsensus počítal s 1,48 USD.



Teď k samotnému výhledu na rok 2019. Tržby chce management dotáhnout do pásma 3,65 až 3,85 mld. USD, což při střední hodnotě 3,75 mld. USD překonává konsensus o 0,1 mld. USD a implikuje 10% roční růst. EBITDA se s intervalem 1,07 až 1,14 mld. USD v podstatě drží predikcí (potenciální marže 29,6 %) a odhadovaný čistý zisk na akcii 6,1 až 6,5 USD je přeskakuje o 15 centů. Za zmínku stojí ještě plánované kapitálové výdaje ve výši 850 mil. USD, což je stejná hodnota jako v předešlém roce. Společnost tedy neplánuje rychlejší navyšování výrobních kapacit – pozitivní signál pro stabilitu ceny lithia.



A kde je tedy to skryté poselství? Management opakovaně ujišťoval investory, že díky dlouhodobým kontraktům, kvalitě svého produktu a geografické diverzifikaci je z velké části krytý před výkyvy spotových cen lithia. S těmito výsledky ta slova potvrdil. Navzdory klesajícím cenám dokázal zvednout nejen tržby, ale dokonce i marži tohoto segmentu. Tržby navíc posilovaly nejen zásluhou většího prodaného objemu (+14 % yoy), ale i rostoucí ceny (+4 % yoy). Mnozí menší producenti ve stejném období hlásili cenové tlaky. V roce 2019 bude tržby z lithia táhnout především rostoucí objem, cena bude narůstat maximálně ruku v ruce s inflací. Management ještě zvýšil svůj odhad poptávky pro rok 2025 z 800 tisíc tun na 1 mil. tun.



Akcie po uveřejnění výsledků rostou před otevřením trhu o 7 %.