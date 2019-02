Co se skrývá za růstem akcií?

I když se ekonomika v US přehřívá a dočkali jsme se zvyšování sazeb, tak musíme brát v potaz i faktor, který bude určitě hrát roli v dalších měsících. Na začátku ledna stav v ekonomice nevypadal nejlépe. Změnila se však samotná monetární politika Fedu, která do vysoké míry ovlivnila trhy. Tímto rozhodnutím bylo zrušení zvyšování sazeb v roce 2019 (vysoká pravděpodobnost) a teoreticky uvažování o možném mírném zvýšení, resp. snížení.

Dále pak ECB, která se nechala slyšet, že QE zavede kdykoliv, když to bude ekonomika potřebovat. To znamená, že kroky těchto měnových autorit jsou více méně nevyzpytatelné. Když hovoříme o Fedu a u ECB je pravděpodobné zavedení QE a ponechání nulových sazeb. Zvyšování se očekává v druhé polovině 2019, ale pokud bude německý index klesat, jakož i celková německá ekonomika, tak pochybuji, že k tomu dojde.

Jedná se však o rozdílné trhy, jeden z největších evropských indexů (DAX) postupně klesá kvůli zhoršující se kvartálnímu HDP a zhoršují se nově i výsledky v oblasti průmyslové výroby.

Na grafu můžeme vidět určitou korelaci mezi očekávanými výnosy a cenou S & P 500. Následně si může všimnout velké divergence, resp. nesoulad v dosud respektované korelací, mezi cenou a budoucími očekávanými výnosy. Výhled monetární politiky a její nástroje zapříčinily růst dalších akcií. Otázkou je, zda se bublina nafukuje, nebo zda se pomocí různých stimulů opět podaří ekonomiku nakopnout podle představ?

Zdroj: zerohedge.com

Podle několika zdrojům, byl jeden z hlavních důvodů růstu akcií v roce 2018 tzv. "Buyback" akcií ze strany společností, díky Trumpově ekonomickým reformám. Firmy totiž neinvestovaly do inovací a do dalšího chodu společnosti, ale většinu peněz použily na zpětný nákup akcií. Obecně se očekává, že v roce 2019 budou tyto "Buyback" menší a bude tedy zajímavé sledovat, jak na to bude trh reagovat, protože se nacházíme v téměř historicky nejdelší expanzi, makroekonomické ukazatele se zhoršují a globální ekonomika zpomaluje.