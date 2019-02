Vloni vzniklo přes 100 tisíc nových firem, nejvíc se zakládají v Praze

V roce 2018 v České republice vzniklo více než 100 000 nových společností. Přes polovinu nově vzniklých subjektů tvoří OSVČ, zatímco svou činnost ukončují nejčastěji společnosti s ručením omezeným. Vyplývá to z nejnovějších údajů největší online databáze českých firem, společnosti Merk.cz, která se zaměřila na profily vzniklých i zaniklých společností.

Nejvíce společností vzniklo v lednu

Nejvíc firem si pro start podnikání v loňském roce zvolilo měsíc leden, kdy vzniklo téměř 11 % nových společností. Na druhém konci se ocitly letní měsíce a prosinec, kde ale hrají roli prázdniny i vánoční svátky ve spojení s koncem roku. Naprostá většina nově založených společností neměla za sebou žádnou historii, vyčleněním z předchozích subjektů vznikly pouhé desítky z nich. Ke konci roku 2018 se už 64 z nově vzniklých společností ocitlo v insolvenčním řízení.



Přes 28 % nových společností vzniklo v Praze, následoval Jihomoravský a Středočeský kraj s přibližně 11 % a Moravskoslezský kraj s 9 %. „Podíl vzniklých firem odpovídá podílu počtu obyvatel, kdy se na horní příčky dostaly kraje s nejvyššími počty obyvatel. Praha jako hlavní město, v němž se soustředí řada podnikatelských aktivit, i tak v žebříčku významně utekla a předběhla nejpočetnější Středočeský kraj. Na posledním místě skončil Karlovarský kraj, kde opět můžeme vidět přímou souvislost s počtem obyvatel. V zahraničí pak vzniklo pouhých 11 firem,“ doplňuje Tomáš Berger, CEO Merk.cz.





Nejaktivnější jsou OSVČ

Z pohledu právní formy nově založených společností tvořily vloni více než polovinu (56 %) fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. Zhruba třetina, 30 %, pak patří společnostem s ručením omezeným. S odstupem je následují zahraniční fyzické osoby (5 %), spolky (2 %) a společenství vlastníků jednotek (1,7 %). V loňském roce u nás vzniklo také 28 politických stran a hnutí, 98 příspěvkových organizací, 133 družstev, 136 nadačních fondů a 876 akciových společností.



Aktivním OSVČ odpovídá i to, že nejčastěji vznikaly firmy v zařazené pod ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (přes 13 %), kam spadá drtivá většina poradenských služeb, ale i překladatelství, agenturní činnost apod. Na čelních pozicích se objevilo i zprostředkování velkoobchodu a pronájem a správa nemovitostí (obojí téměř 5 %). V návaznosti na stavební boom obsadily pátou pozici v žebříčku nově vzniklé firmy podnikající v oblasti přípravy staveniště (4,4 %).

Více než dvacet tisíc zaniklých firem

Na pomyslné druhé straně stojí firmy, které v loňském roce ukončily svou činnost. Bylo jich 21 311, ve srovnání s nově založenými subjekty jde tedy o cca jednu pětinu počtu. „Velký podíl loni zaniklých společností tvoří ty, které vznikly v živelných devadesátých letech minulého století – jde téměř o polovinu firem. Pomyslným rekordmanem je rok založení 1992, který se stal vloni osudným pro deset procent ze všech zaniklých subjektů,“ dodává Tomáš Berger.



Z pohledu oboru podnikání zaniklo nejvíc firem podnikajících v pronájmu a správě nemovitostí (10 %), další dvě pozice patří činnostem spojeným s velkoobchodem včetně jeho zprostředkování, tedy například obchodního zastoupení (dohromady téměř 15 %). Nedařilo se ani firmám podnikajícím v oboru maloobchodu (4,6 %) a pátým odvětvím, kde nejčastěji zanikaly společnosti, byla výstavba bytových a nebytových budov (3,9 %).

Nejčastěji končí pražská s. r. o.

U zaniklých firem lze oproti firmám nově založeným vidět opačné pořadí v žebříčku z hlediska právní formy. Svou činnost nejčastěji ukončily společnosti s ručením omezeným (53 %), na druhém místě jsou fyzické osoby (OSVČ) s téměř 29 %. S odstupem pak následují akciové společnosti, fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství a spolky. V roce 2018 zaniklo také 428 družstev, 30 nadačních fondů, 10 společenství vlastníků jednotek a 7 politických stran a hnutí.



Stejně jako u nově vzniklých subjektů patří i u zaniklých přední příčky z geografického pohledu krajům s nejvyššími počty obyvatel. Na čele je opět Praha (téměř 37 %), následuje ji s výrazným odstupem Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj, který má obyvatel nejvíce, se dostal na čtvrtou příčku, na pátém místě se umístil Ústecký kraj. Nejméně firem, pouze 566, zaniklo v Pardubickém kraji.



