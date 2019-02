Nové finanční technologie vyžadují mezinárodní spolupráci, ne hraní si na svém písečku

Během poslední finanční krize se jasně ukázalo, jak potřebná je mezinárodní spolupráce v oblasti regulace finančního sektoru. Nyní ale vidíme, že jednotlivé země se opět otáčejí směrem dovnitř a jejich regulační politiku diktují převážně jejich vlastní politické zájmy. Patrné je to možná zejména na Spojených státech a jejich „doktríně patriotismu“, ale také na brexitu či rostoucích tenzích v oblasti mezinárodního obchodu.



Jak ovšem na stránkách FTAlphaville tvrdí člen vedení banky UBS Axel P. Lehmann a Steffen Kern, který působí jako hlavní ekonom u regulátora the European Securities and Markets Authority (Esma), podobné tendence by v nás měly budit obavy. Globální ekonomika je totiž stále propojenější, a zejména pokrok v oblasti finančních technologií vyžaduje společný přístup všech zemí.





„Technologie jsou v pozici, kdy pravděpodobně změní globální finanční služby od základu,“ uvádějí autoři článku s tím, že to platí o oblastech jako umělá inteligence, schopnost strojů učit se a o dalších inovacích, které mohou změnit podnikatelské modely v odvětví. Posledním příkladem nových příležitostí jsou digitální identity (E-ID). Právě ty jsou „klíčové pro další fázi digitálních financí“. Jejich přínos spočívá v tom, že klient bude schopen získat přístup k potřebným službám kdekoliv na světě. Jenže „E-ID bude fungovat pouze v případě, že budou platit společné regulační standardy a tento systém bude fungovat na mezinárodní úrovni.“Sladění mezinárodní regulace se ani zdaleka netýká jen E-ID. Prioritou je zejména oblast bezpečnosti a eliminace největších rizik. Odhaduje se například, že kybernetický zločin bude v roce 2020 způsobovat ztráty ve výši 3 bilionů dolarů a „74 % světových firem může v následujícím roce čekat hackerský útok“. Jenže doposud je boj s kybernetickým zločinem převážně fragmentovaný, a to podkopává jeho efektivitu.Nové technologie mají také potenciál přivést finanční služby do méně vyspělých zemí. Příkladem jsou mobilní platební systémy v Indii a v Keni. I v této oblasti ale platí, že mezinárodní ochrana používaných systémů a zajištění jejich bezpečnosti jsou nejefektivnější na nadnárodní úrovni. Potřebujeme tedy společné standardy, systémy dat, protokoly a pravidla, s jejichž pomocí umožníme optimální rozvoj nových technologií a bohatství společnosti, uzavírají Lehmann a Kern.Zdroj: FTAlphaville