Akcie vytváří nová letošní maxima. Pozor na tato 3 témata

Začátek roku byl pro akciové trhy vydařený, když dokázaly zlikvidovat kompletně ztráty z konce minulého roku napříč většinou světových burz v čele s Německem a Čínou. Přestože investoři reagovali pozitivně hlavně na změnu měnové politiky ze strany americké centrální banky, nejedná se rozhodně o jediný důležitý faktor. Ty další shrneme v následujících řádcích.

Shrnutí:

Dohoda mezi USA a Čínou je v ceně zdá se zohledněna

Cla na dovoz automobilů aktuálně největším politickým rizikem

Data z výrobního sektoru signalizují pokračující zpomalování

US500 testuje důležitou resistenci, zatímco DE30 vytvořil reverzní head & shoulders

Dohoda mezi USA a Čínou vypadá o něco pravděpodobněji



Zdá se být téměř jisté, že koncem tohoto měsíce USA s Čínou obchodí dohodu neuzavřou, ale Bílý dům už dal jasně najevo, že je připraven jednat i po březnovém deadlinu. Akciím se v očekávání dohody dařilo, ale zatím stále nejí zcela jisté, čeho přesně se bude dohoda týkat. USA chtějí po Číně větší ochranu duševního vlastnictví, otevřenější trhy pro americké společnosti a garance neznehodnocování čínské měny k získání konkurenční výhody. Dohoda se zdá být pravděpodobná, ale pokud by k ní nakonec nedošlo, hrozí, že USA uvalí na Čínu další celní opatření.

Automobilová cla a jejich dopad na Asii a Evropu



Prezident Trump nedávno obdržel nový report od ministerstva obchodu k automobilovému průmyslu a mohl by jej použít jako základ k uvalení cel na dovoz automobilů. Mluví se o clech ve výši až 25 %, což by bylo pro zahraniční automobilky a jejich export do USA devastační záležitostí. Nejvíce náchylné jsou dovozy z Mexika a Kanady, ale do problémů by se samozřejmě dostaly i země jako Japonsko, Jižní Korea, Německo, Švédsko a celá střední Evropa. Je pravděpodobné, že chce Trump využít dohody s Čínou k otevření nového prostoru pro vyjednávání i na dalších frontách.

Podíl automobilového exportu do USA k HDP. Nejvíce by bylo zasaženo Mexiko s Kanadou. Zdroj: XTB Research

Negativní signály z výrobního sektoru

Makrodata jsou poslední dobou smíšená, ale alespoň jeden trend je zřejmý. Únorová čísla z dvou průmyslově silných zemí Německa a Japonska jsou velmi slabá a investoři nyní s nervozitou čekají na výsledky z Číny. Akcie zatím tento negativní trend ignorují.

Technická analýza

US500

Navzdory zvýšené nervozitě se americkému indexu US500 podařilo kompletně zlikvidovat prosincové ztráty, takže jsme dnes na dosah úrovním okolo 2 815 dolarů. Tato hranice byla naposledy otestovaná v situaci, kdy si trhy užívaly příměří mezi USA a Čínou po summitu zemí G20. Jedná se zároveň o 78,6% fibo retracement předchozí korekce – tedy stejný level, který zastavil růstový trend minulý rok, i když tehdy byla korekce o poznání mírnější.

DE30

Přestože se DE30 odrazil od prosincových low podobně jako US500, graf v jeho případě nevypadá ani zdaleka tak příznivě. Na německém indexu tak můžeme vidět postupné dokončování reverzní head & shoulders formace s cenou, která se už nyní nachází nad klesající linkou. Graf ale stále resistencím úplně neunikl a jedna důležitá, na úrovni další klesající linky, na něj stále čeká. Tuto trendovou linku aktuálně začínáme testovat. Současné zotavení indexu připomíná to z roku 2018, což nám umožňuje určit další dostupnou resistenci až v okolí 11 775 euro.