Polsko vrací úder, nenechá se vydírat. Zaútočilo na české pivo

Nad polsko-českými vztahy se stahují mračna - český ministr zemědělství Miroslav Toman v reakci na odhalení bakterií salmonely rozhodl, že veškeré hovězí maso z Polska bude kontrolováno. Polský ministr zemědělství se cítí dotčeně a vzkazuje, že se nenechá vydírat. Uvažuje tak o kontrolách českého piva.

Vztahy mezi Českem a Polskem se vyostřují. Ve středu veterinárná správa odhalila, že zhruba 700 kilogramů hovězího masa z Polska skladovaného ve středočeských Dolních Jirčanech obsahovalo bakterie salmonely. Ty jsou původci závažných onemocnění, jako je břišní tyfus a salmonelóza. Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert.

Ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi tak s polským hovězím došla trpělivost a od čtvrtka zavedl kontroly veškerého hovězího masa z Polska. U masa se musí předtím, než se dostane na trh, potvrdit, že je zdravotně nezávadné.

Polskému ministru zemědělství Janu Krzysztofovi Ardanowskému se tento postup ale nelíbí. Podle rozhlasové stanice TOK FM Tomanovo rozhodnutí vnímá jako útok na Polsko a hodlá se podle toho zařídit. "Nechci to oplácet, ale pokud nás budou vydírat, nemáme jinou možnost," uvedl na tiskové konferenci Ardanowski.

Podle TOK FM ministr zvažuje jako zlomyslnou odvetu zavedení kontrol českého piva. "Můžeme také kontrolovat, jestli je teplota vždy správná, stejně tak datum spotřeby nebo obsah sladu a alkoholu," tvrdí Ardanowski.

Reakce pod tímto prohlášením jsou vesměs negativní, a to jak od Čechů, tak od Poláků. "Posíláte do Evropy a k nám zkažený maso! Pivo si kontrolujte, my ho děláme pořádně a nepodvádíme," napsal český uživatel twitteru.

"Vzpomínáte na reakci Polska na "metanolovou kauzu" před několika lety? Copak neprobíhaly kontroly alkoholu z Česka? Takže nekecejte nesmysly a líp kontrolujte polské producenty, pane ministře," vzkázal Ardanowskému na twitteru uživatel z Polska.