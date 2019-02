Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší, říká Babiš. Nový blok má být v Dukovanech

Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garance. Na dnešní konferenci k budoucnosti jaderné energetiky ve Sněmovně, které se účastní zástupci zájemců o výstavu nových jaderných zdrojů v Česku, to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Stát tak podle předsedy vlády prostřednictvím smlouvy získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů.



Garance by podle Babiše byla bianco šekem. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. "Preferencí je moderní jaderný zdroj 3,5 generace," dodal. Vláda podle něho sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily.



Konferenci pořádá hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Konference má odstartovat širší diskusi o výstavbě kapacit pro léta, kdy bude ubývat kapacita uhelných zdrojů a doslouží i současné jaderné bloky. Babiš v jejím úvodu zalitoval, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, protože "tehdy k tomu byly ideální podmínky". Babiš byl v té době ministrem financí ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).



V projevu předseda vlády zdůraznil, že stát bude během výstavby nových bloků sledovat vývoj na trhu s elektřinou a bude reagovat na "společenskou přijatelnost" ceny z nového zdroje.



Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) zmínila význam českého projektu v evropském kontextu. Jadernou energetiku podle ní oslabí připravovaný odchod Velké Británie z EU a uvidí se, jakou cestou se Evropa vydá. Zmínila možnost prodloužení životnosti jaderných bloků v Dukovanech.



Akcie ČEZ, kde je s téměř 70% podílem majoritním akcionářem stát prostřednictvím ministerstva financí, klesají v 13:08 na pražské burze o 1,08 %.

Fokus na lokalitu v Dukovanech

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech. Smlouva státu s dceřinou společností ČEZ Dukovany II by měla být uzavřena v letošním roce, prohlásil na stejné konferenci vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dokončení výběrového řízení na stavbu nového dukovanského bloku může podle něj ovlivnit jednání s Evropskou komisí. Předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky výběrového řízení, projekt bude mít územní povolení i souhlas k umístění stavby.



"Cílem smlouvy je zajistit energetickou bezpečnost," uvedl dnes Míl. Stejně jako premiér Babiš zdůraznil, že díky smluvnímu zabezpečení nebude stát hradit náklady, které vyplynou z případného neefektivního řízení stavby a bude mít možnost elektrárnu převzít ve všech fázích výstavby. "Smlouva je efektivní cestou uvádění elektrárny do provozu, zajistit, že nedochází ke zvyšování nákladům," dodal zmocněnec.



Babiš novinářům řekl, že detail smlouvy ještě domluven není. "Hledáme nějaký model, aby minoritní akcionáři ČEZ neměli pocit, že jsou poškozeni. Zásadní chyba se stala hned po revoluci, kdy jsme dali ČEZ do kuponové privatizace. To se nemělo nikdy stát. Mohla to být naše stoprocentní dcera, a potom bychom si byli ušetřili plno problémů," dodal.



Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ve svém vystoupení uvedl, že si myslí, že zmiňovaná smlouva by mohla komplexně pokrýt jak práva a tak povinnosti ČEZ jako investora, ale i stabilitu regulatorního prostředí. "Dnes je ten správný a nejvyšší čas najít shodu na tom, jakým způsobem v České republice obnovu a další výstavbu jaderných bloků realizovat a financovat," uvedl Beneš.



"To nám umožní pokračovat v práci na první etapě výstavby, která v horizontu roku 2023 či 2024 skončí získáním územního rozhodnutí, získáním povolení k umístění jaderného zařízení a výběrem toho správného dodavatele či skupiny dodavatelů a ve výsledku to povede k zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky," dodal.

Lze čekat dlouhá jednání s EU

Míl předpokládá dlouhá jednání s Evropskou komisí o podpoře ze strany EU. "Bez dohody s komisí se výsledku těžko přiblížíme," uvedl. Samotný tendr na stavbu by podle něj mohl být vypsán koncem roku 2020, vše ale záleží na rychlosti jednání s Bruselem. Odhaduje proto, že zahájení výběrového řízení může být posunuto na rok 2021. Zhruba po třech letech, tedy v roce 2024 by měla vláda měla dostat výsledek tendru a rozhodnout o zhotoviteli stavby.



Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal. Podle Míla je podmínkou stavby nového jaderného bloku v ČR široká politická podpora.



O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.